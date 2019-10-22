ASTRALiTe представила батиметрический лидар edge, который можно закрепить на дроне среднего размера

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Американская компания ASTRALiTe изготовила первый в своем роде компактный лидар, предназначенный для проведения топографических и батиметрических исследований, который благодаря небольшому весу можно закрепить на БПЛА среднего размера.

Как сообщается, представленное решение, получившее название edge, весит 5 кг, вмещается в ящик с габаритами 27 x 23 x 19 см и способно исследовать как береговой рельеф акватории, так и ее подводную часть, включая измерение глубины водоема и обнаружение объектов под водой. По утверждению разработчиков, выдаваемая лидаром картинка имеет сантиметровое разрешение, а максимальная глубина, на которую может «видеть» устройство, составляет 5 метров.

Пример работы edge при инспектировании моста.

Еще один пример работы инновационного лидара. В данном случае на карту были нанесены коралловые рифы около Кокосовых островов.

По словам американских инженеров, их разработка, позволяющая существенно упростить проведение батиметрических работ (до сих пор для этого специалистам приходилось либо брать в аренду пилотируемые малые самолеты, либо приобретать большой БПЛА вертолетного или самолетного типа), имеет огромное множество потенциальных сценариев применения: например, ее можно задействовать для регулярного инспектирования состояния подводной инфраструктуры, предварительного изучения прибрежной линии во время строительства прибрежных объектов, мониторинга подводной среды, проведения научных океанографических и геоморфологических исследований, а также при планировании спасательных операций после стихийных бедствий или разного рода морских инцидентов и в морской логистике.

Различные примеры работы системы.

Источник: hightech.plus