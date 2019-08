Аудитория киберспортивных соревнований достигла 1 млрд человек

Суммарное количество зрителей, следящих за различными киберспортивными состязаниями, достигло 1 миллиарда. Об этом свидетельствует новый отчет Q3 Global Digital Statshot, подготовленный компаниями We Are Social и Hootsuite. На сайте The Next Web о тенденциях и выводах рассказывает один из авторов доклада — Саймон Кемп.

По его словам, за год мировая аудитория киберспортивных чемпионатов выросла в полтора раза. При этом особой популярностью киберспорт пользуется у молодежи, для которой традиционный спорт впервые стал менее интересен, чем чемпионаты по Starcraft или Fortnite. По сути, исследование зафиксировало рубеж: 32% интернет-пользователей в возрасте от 16 до 24 лет сообщили, что смотрели недавно какой-либо чемпионат по киберспорту, в то время как лишь 31% заявил, что ему или ей было бы интересно посмотреть «обычные» состязания — например, по футболу, крикету или автогонкам. Разумеется, проникновение киберспорта в аудиторию серьезно снижается по мере роста возраста.

Помимо этого, отчет показал, что по популярности с киберспортом сейчас могут состязаться лишь уникальные события из мира традиционного спорта — например, Олимпиада или Чемпионат мира по футболу, за которым следит около 3,5 млрд телезрителей. Вместе с тем, «кибер» уже в вдвое популярнее, чем гонки «Формулы-1» и в 8-10 раз — чем Мировая серия американской бейсбольной лиги или футбольный финал Супербоул.

Кемп также обращает внимание на значительные региональные различия. Например, в Китае 40% интернет-пользователей — а это около 300 млн — следят за киберспортом. Средний мировой уровень — 22%. А страны Европы и США пока серьезно отстают.

Напоследок Кемп подчеркивает, что колоссальный потенциал индустрии киберспорта уже признают даже консервативные эксперты. Например, PricewaterhouseCoopers полагает, что киберспорт имеет больший потенциал в плане роста, чем NFL — лига, которая проводит соревнования по американскому футболу.

Источник: hightech.plus