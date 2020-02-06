Австралийские инженеры представили носимую систему измерения кровяного давления, состоящую из крепящейся на ухе клипсы и наклейки на грудь





Обычно для измерения кровяного давления на руку надевают манжету, в которую накачивается воздух. Такие тонометры дают относительно точные показания, но носить их целый день невозможно, и это плохо: людям, к примеру, с гипертонией было бы полезно знать уровень кровяного давления в реальном времени.

Исправить ситуацию взялись австралийские специалисты из Университета Монаша, разработавшие экспериментальное носимое устройство для измерения кровяного давления, пишет New Atlas. Решение состоит из компактного радара непрерывной волны (continuous wave radar; CWR), выполненного в виде крепящейся к груди наклейки, и фотоплетизмографического сенсора-клипсы (photoplethysmogram sensor; PPG), надеваемого на мочку левого уха.

При помощи данных датчиков система вычисляет время, которое проходит между сокращением сердечной мышцы, в результате которого выталкивается кровь, и достижением потоком этой крови мочки уха, после чего по этому показателю определяет кровяное давление пациента. Основное преимущество новации — она не доставляет практически никакого дискомфорта во время ношения и потенциально позволяет снимать показатели кровяного давления в любое время и вне зависимости от активности пользователя, то есть в том числе во время сна или утренней пробежки.

Во время испытаний 43 здоровых добровольца в возрасте от 40 до 65 лет лежали на спине, сидели и упражнялись на велотренажере. По сравнению с обычным тонометром новая система показала 93% точности в стационарном режиме и 83% — во время выполнения упражнений. В дальнейшем разработчики намерены улучшить эти значения.

«До сих пор носимых решений, которые были бы способны измерять кровяное давление у человека во время сна или прогулок, попросту не существовало. Это значит, что пациенты, которые имеют те или иные проблемы с артериальным давлением, не могут получать критическую информацию о состоянии своего здоровья в реальном времени круглые сутки. Носимая энергоэффективная система для измерения кровяного давления, минимально контактирующая с телом человека и не доставляющая какого-либо дискомфорта во время ношения, позволяющая пациентам заниматься своими повседневными делами в то время, пока она собирает необходимые данные, имеет все шансы произвести революцию в сфере здравоохранения. С ее помощью медики получат возможность исследовать, как меняется кровяное давление у пациентов на протяжении всего дня, а не только во время непродолжительных клинических наблюдений. Эта информация позволит существенно улучшить точность медицинской диагностики, в особенности в плане долгосрочных прогнозов», — указал Мехмет Юс, доцент кафедры инженерии электронных и компьютерных систем при Университете Монаша, ведущий автор разработки.

Статья с описанием инновационной системы опубликована в журнале Scientific Reports.

Источник: hightech.plus