Австралийские инженеры представили робота, способного самостоятельно находить сорняки. Впоследствии его научат опрыскивать их гербицидами

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Австралийские инженеры научили робота SwagBot самостоятельно обнаруживать на поле сорняки.

Отметим, что устройство имеет весьма необычную конструкцию — от его центральной части отходят четыре стойки, на концах которых закреплены поворотные колеса, приводимые в движение электродвигателями. В самой центральной части аппарата расположены плата управления, лидар и несколько камер, а под ней установлен манипулятор — его в ближайшем будущем оборудуют распылителем гербицида.

На представленном инженерами ролике можно видеть, как SwagBot самостоятельно ездит по полю и анализирует изображения с двух камер, одна из которых направлена на землю, а вторая — на пространство перед роботом. Разработчики оснастили устройство алгоритмом, обученным распознавать сорняки вида Nassella trichotoma — инвазивного вида из Южной Америки, внесенного в австралийский государственный список сорняков национального значения.

После распознавания сорняка алгоритм выделяет его на изображении. На основе этой информации система управления перемещает робота таким образом, чтобы сорняк оказался ровно под манипулятором, и выдвигает имеющуюся часть будущего распылителя.

Важно подчеркнуть, что хотя во время испытаний SwagBot не распылял гербицид, эта часть системы, по словам разработчиков, не представляет особой инженерной сложности и достаточно легкореализуема.

Источник: N+1