Австралийские инженеры представили робота, способного самостоятельно находить сорняки. Впоследствии его научат опрыскивать их гербицидами
Австралийские инженеры научили робота SwagBot самостоятельно обнаруживать на поле сорняки.
Отметим, что устройство имеет весьма необычную конструкцию — от его центральной части отходят четыре стойки, на концах которых закреплены поворотные колеса, приводимые в движение электродвигателями. В самой центральной части аппарата расположены плата управления, лидар и несколько камер, а под ней установлен манипулятор — его в ближайшем будущем оборудуют распылителем гербицида.
На представленном инженерами ролике можно видеть, как SwagBot самостоятельно ездит по полю и анализирует изображения с двух камер, одна из которых направлена на землю, а вторая — на пространство перед роботом. Разработчики оснастили устройство алгоритмом, обученным распознавать сорняки вида Nassella trichotoma — инвазивного вида из Южной Америки, внесенного в австралийский государственный список сорняков национального значения.
После распознавания сорняка алгоритм выделяет его на изображении. На основе этой информации система управления перемещает робота таким образом, чтобы сорняк оказался ровно под манипулятором, и выдвигает имеющуюся часть будущего распылителя.
Важно подчеркнуть, что хотя во время испытаний SwagBot не распылял гербицид, эта часть системы, по словам разработчиков, не представляет особой инженерной сложности и достаточно легкореализуема.
Источник: N+1