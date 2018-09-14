Австралийские ученые при помощи Google выяснили, в каких странах люди сильнее всего обеспокоены изменениями климата

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Ученые Квинслендского университета (Австралия) предположили, что история поисковых запросов в Google может свидетельствовать о степени проявления обществом интереса к изменениям климата, и провели соответствующее исследование. Результаты анализа опубликованы в журнале Climatic Change.

Как сообщается, ученые взяли 150 стран и подсчитали, сколько связанных с климатом запросов было сделано в каждой из них. После этого ученые проранжировали страны от наиболее заинтересованных климатическими вопросами до наименее обеспокоенных.

В результате, на первых строчках списка оказались острова Фиджи, Соломоновы острова и Вануату. Согласно выводам исследователей, на жителей этих островных государств в Тихом океане изменение климата оказывает наибольшее влияние — по этой причине люди всерьез обеспокоены различными погодными событиями и катастрофами.

Далее следует Австралия. На последних местах — государства Европы, в том числе Польша, Украина и Швеция.

Помимо этого, ученые также оценили готовность жителей разных стран адаптироваться к перемене климата. Для этого исследователи взяли уже составленный список и сгруппировали государства в зависимости от состояния экономики и риска влияния климатических изменений на страну.

В итоге, Австралия и Соломоновы острова оказались в разных группах, поскольку сильно отличаются друг от друга в плане финансовых ресурсов. Экономика Австралии — развитая, а значит, страна может быстрее приспособиться к изменению климата, нежели бедные Соломоновы острова.

Впрочем, по словам исследований, количество запросов в Google еще ничего не говорит о фактической политике ряда стран в отношении изменений климата.

«Жители Австралии, к примеру, обеспокоены изменениями климата, однако австралийские политики прилагают недостаточно усилий, чтобы воспрепятствовать этим процессам», — отметили ученые.

Тем не менее, они уверены, что их исследование поможет властям различных странах провести грамотное стратегическое планирование по вопросам глобального климата.

Источники: Naked Science, Phys.org