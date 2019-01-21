Baidu разработала устройство, позволяющее выявлять заболевания глазного дна не хуже офтальмологов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Окружная больница Дэцин в провинции Гуандун, Китай, начала использовать камеры с нейронными сетями для выявления заболеваний глазного дна. Инструмент работает с 94% точностью и способен диагностировать три типа нарушений: диабетическую ретинопатию, глаукому и дегенерацию желтого пятна.

Принцип пользования высокотехнологичным прибором весьма прост: устройство автоматически сканирует глаза, делает снимок глазного дна и выдает отчет за 10 секунд. Участие офтальмолога при этом не требуется. Диагностическая процедура бесплатна и доступна всем желающим.

Как сообщается, устройство разработано китайской корпорацией Baidu совместно с Университетом Сунь Ятсена и призвано решить проблему нехватки медицинской аппаратуры и офтальмологов в медицинских учреждениях, особенно в тех, что расположены в сельской местности.

Инженеры отмечают, что болезни глазного дна являются основной причиной слепоты в развивающихся странах, где нехватка высококвалифицированного медперсонала сказывается на своевременной диагностике и лечении: так, в Китае с населением 1,39 миллиарда человек насчитывается всего несколько тысяч офтальмологов, способных анализировать снимки глазного дна.

«Разработанный нами диагностический инструмент прост в использовании и может управляться непрофессионалом, при этом его 94-процентная точность позволяет получать результаты, сопоставимые с результатами врачебного осмотра», — подчеркивают в Baidu.

Планируется, что к концу марта аналогичные решения появятся еще в 13 китайских больницах.

«Как врач, я убежден в том, что технологии искусственного интеллекта окажут неоценимую помощь медикам во всех аспектах скриниговых процедур, — заявил Хонху Ся, глава офтальмологического отделения больницы округа Дэцин. — В ходе медицинских осмотров медики получают огромное количество данных, даже просто изучить которые физически трудно и затратно в плане времени. ИИ, значительно ускорив анализ информации, будет экономить медикам силы и драгоценное время. В результате эффективность врачебной практики существенно повысится «.

Источник: NeuroHive