Bluesphere — держатель для смартфона со встроенной беспроводной зарядкой

Смартфоны уже давно заменили книжки, которые раньше читали перед сном. Сейчас в кровати многие листают соцсети, просматривают новости или смотрят видео. Специально для таких случаев стартап Hurkins разработал держатель Bluesphere со встроенной беспроводной зарядкой.

Как сообщается, «инновационное устрйоство» имеет три подвижных точки, позволяющих установить экран смартфона в любом удобном положении. Штатив при этом можно прикрепить к тумбочке, вмонтировать в стену или поставить на пол на подставку. Инженеры уверяют, что Bluesphere защищен от вибраций, поэтому телефон не будет трястись от касаний. Главное, чтобы около кровати была розетка и смартфон поддерживал беспроводную зарядку стандарта Qi.

По словам разработчиков, при помощи Bluesphere решается сразу несколько проблем — рука не устанет от смартфона, последний при этом не разрядится, к тому же телефон не упадет на лицо, если уснуть.