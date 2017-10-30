Брайан Кржанич: «Либо компания начинает внедрять технологии ИИ, либо она проиграет»

По его мнению, компании, которые откажутся от ИИ-технологий или опоздают с их внедрением, окажутся выброшены за борт.

В интервью Wall Street Journal глава Intel Брайан Кржанич рассказал о своих взглядах на ИИ, о том, где он появится быстрее всего, и как отличить настоящую ИИ-компанию от той, что просто пиарится на этой теме.

«Мы находимся в самом начале ИИ-трансформации. Индустрия ИИ переживает сегодня то, что можно сравнить с ранним периодом развития интернета; с тем, что происходило с ним в 90-е, — говорит Кржанич. — Тогда каждый говорил „Если вы не трансформируетесь в интернет—компанию, вам не выжить“. То же самое сегодня происходит с ИИ. Все компании, любые области, которые вы можете представить, будут затронуты ИИ. Если кто-то это отрицает, его место быстро займут другие». Директор Intel считает, что ИИ в первую очередь повлияет на социальные медиа, на интернет-торговлю и развлекательные сервисы. Тут у алгоритмов есть доступ к огромным массивам данных. На их основе они уже могут формировать рекомендации, предлагать определенные новости, продукты. Сегодня такой формат только зарождается, а в будущем ИИ начнет полностью управлять лентами и предпочтениями людей.

Уже сегодня машинное обучение показывает огромный потенциал в медицине. Алгоритмы гораздо эффективнее работают с результатами МРТ и с большими объемами других медицинских данных. Алгоритмы ускоряют разработку новых лекарств, новых способов лечения. Теперь доктора могут полагаться не только на собственный опыт, но и на опыт тысяч других врачей, который объединил для них ИИ. Со своей стороны Intel собирается усиливать свое направление по развитию нейронных вычислений, в частности, более активно разработать такую архитектуру железа, которая специально спроектирована под такой тип задач. Кржанич сказал, что у компании есть цель: к 2020 году создать когнитивную систему, которая будет в 100 раз производительнее, чем сегодняшние топовые варианты. При этом он отметил, что, помимо Intel, в сфере ИИ также заслуживают внимания и одобрения Facebook, Amazon и Alibaba. Имея доступ к большим данным, они также двигают всю индустрию вперед​