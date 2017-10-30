Брайан Кржанич: «Либо компания начинает внедрять технологии ИИ, либо она проиграет»
В интервью Wall Street Journal глава Intel Брайан Кржанич рассказал о своих взглядах на ИИ, о том, где он появится быстрее всего, и как отличить настоящую ИИ-компанию от той, что просто пиарится на этой теме.
По его мнению, компании, которые откажутся от ИИ-технологий или опоздают с их внедрением, окажутся выброшены за борт.
«Мы находимся в самом начале ИИ-трансформации. Индустрия ИИ переживает сегодня то, что можно сравнить с ранним периодом развития интернета; с тем, что происходило с ним в 90-е, — говорит Кржанич. — Тогда каждый говорил „Если вы не трансформируетесь в интернет—компанию, вам не выжить“. То же самое сегодня происходит с ИИ. Все компании, любые области, которые вы можете представить, будут затронуты ИИ. Если кто-то это отрицает, его место быстро займут другие».
Директор Intel считает, что ИИ в первую очередь повлияет на социальные медиа, на интернет-торговлю и развлекательные сервисы. Тут у алгоритмов есть доступ к огромным массивам данных. На их основе они уже могут формировать рекомендации, предлагать определенные новости, продукты. Сегодня такой формат только зарождается, а в будущем ИИ начнет полностью управлять лентами и предпочтениями людей.
Уже сегодня машинное обучение показывает огромный потенциал в медицине. Алгоритмы гораздо эффективнее работают с результатами МРТ и с большими объемами других медицинских данных. Алгоритмы ускоряют разработку новых лекарств, новых способов лечения. Теперь доктора могут полагаться не только на собственный опыт, но и на опыт тысяч других врачей, который объединил для них ИИ.
Со своей стороны Intel собирается усиливать свое направление по развитию нейронных вычислений, в частности, более активно разработать такую архитектуру железа, которая специально спроектирована под такой тип задач. Кржанич сказал, что у компании есть цель: к 2020 году создать когнитивную систему, которая будет в 100 раз производительнее, чем сегодняшние топовые варианты. При этом он отметил, что, помимо Intel, в сфере ИИ также заслуживают внимания и одобрения Facebook, Amazon и Alibaba. Имея доступ к большим данным, они также двигают всю индустрию вперед
На вопрос о том, как определить компанию, которая просто говорит об ИИ, от той, которая делает реальные приложения, Кржанич предложил спрашивать о том, как ИИ сократил сроки решения проблем в работе этого предприятия. Например, Intel производит около 1 млн чипов в день. Процесс производства каждого чипа сопровождается созданием 1,6 млн фотографий. Каждое мгновение производства чипа фиксируется на фото. Позже, если будет установлен брак, то система сама найдет момент, где была нарушена технология. Раньше это занимало недели, теперь пару часов; если компания сможет привести подобный пример, то можно говорить, что это ИИ-компания.
Напоследок отметим, что Кржанич также поведал о том, что с целью скорейшего развития ИИ-технологий Intel то и дело делает «стратегические инвестиции» в различные исследования искусственного интеллекта, в том числе — в разнообразные бизнес-проекты, государственные инициативы, академические и частные разработки.
«В целом, мы инвестировали свыше $1 млрд в компании, которые занимаются разработками в сфере ИИ», — подытожил глава Intel.
Источники: Еconomic Times, hightech.fm