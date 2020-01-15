Британская компания Magway разрабатывает бюджетный грузовой Hyperloop





Будущее грузоперевозок, по мнению британского стартапа Magway, выглядит так: многочисленные капсулы на магнитной подушке, заполненные почтовыми отправлениями и заказами из онлайн-магазинов, движутся по мини-туннелям от складов к пунктам выдачи. Задумка во многом напоминает небезызвестный Hyperloop, но имеет ряд существенных отличий.

Так, решение Magway не требует проведения масштабных подземных работ: трубы для капсул имеют диаметр до одного метра, а потому их можно прокладывать среди инженерных коммуникаций коммунальных предприятий. Кроме того, в ряде мест трубопровод системы доставки может проходить и над землей, рассказывает Popular Mechanics. Наконец, поскольку в отличие от Hyperloop, разработка Magway обходится без вакуума и сверхскоростей, она весьма нетребовательна к процедуре возведения и условиям эксплуатации — например, ее можно размещать вдоль трасс в обычных трубах из ПЭВП.

Силовая установка капсул представлена линейными синхронными магнитными двигателями по типу тех, что используются на американских горках. С их помощью вагонетки с посылками смогут разгоняться до 50 км/ч, двигаясь друг за другом с интервалом менее одной секунды. Первые линии планируется провести от аэропортов до крупных пригородных складов логистических компаний, в более отдаленной перспективе британские инженеры намерены соединять таким образом в том числе конечные почтовые отделения, расположенные на территории населенных пунктов.



На видео в числе прочего показано, что выгрузка перевозимого груза с подземных капсул Magway легко поддается автоматизации. Кроме того, отмечается, что поскольку грузовой отсек капсул вмещает стандартные ящики, которые сегодня используются на разного рода складах, предприятиям не потребуется кардинально перестраивать свою инфраструктуру. По мнению британских инженеров, перспектива «бесшовной» автоматизации — важное преимущество системы на фоне стремлений различных компаний, таких как Amazon, максимально роботизировать свои логистические операции.



Среди основных преимуществ решения Magway следует выделить то, что подземным капсулам нестрашны пробки, они могут осуществлять доставку 24/7, а кроме того, поскольку они работают на электричестве, уменьшаются выбросы парниковых газов. Побочные положительные черты: уменьшаются пробки и затраты на ремонт дорожной инфраструктуры.



«Разгрузка грузовиков с едой и напитками, а также товарами для магазинов дьюти-фри в аэропортах сегодня занимает в общей сложности от трех до семи часов. Система Magway будет справляться с этим за минуту», — указывает Анна Дарой, управляющий директор стартапа.

Что касается финансовой стороны вопроса, то как и в случае пассажирского Hyperloop, основные затраты приходятся на строительство инфраструктуры трубопровода. Каждая миля (1,6 км) обойдется в $3,3 млн, еще от $1,9 до $4,5 млн отнимут сопутствующие траты — планирование, установка и пошлины. Хоть это и немало, но, по утверждению инженеров, не астрономически дорого.

Напоследок отметим, что с момента основания в 2017 году Magway получила почти $2 млн инвестиций, и сейчас стартап находится в поиске новых денежных вливаний, в том числе — через краудфандинг, с помощью которого компании уже удалось собрать дополнительные $1,2 млн.

Источник: hightech.plus