Британские разработчики из Three Fields Entertainment анонсировали Dangerous Driving 2 с открытым миром в духе Burnout Paradise

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Британская студия Three Fields Entertainment, основанная выходцами из Criterion Games, создавшей Burnout, анонсировала продолжение своей гоночной аркады Dangerous Driving. Сиквел под названием Dangerous Driving 2 обещают выпустить в конце года на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

Одной из главных особенностей второй части Dangerous Driving станет открытый мир в духе Burnout Paradise, на дорогах которого игроки смогут не только участвовать в гонках против ботов, но и кататься в свободном круизе. Помимо этого, в Three Fields Entertainment планируют улучшить систему столкновений и повреждений автомобилей.

Разумеется, без мультиплееера дело не обойдется, причем в Three Fields Entertainment намерены добавить в игру как стандартный мультиплеер по сети, так и локальный через сплит-скрин.

К сожалению, каких-либо наработок по Dangerous Driving 2 студия не опубликовала (исключение, возможно, составил лишь скриншот выше, который сопровождает отдаленно намекающая на сиквел подпись: «Это скриншот из Dangerous Driving?”), пообещав сделать это позже в рамках выставки PAX East 2020, которая будет проходить с 27 февраля по 1 марта в Бостонском конференц-центре.

Напоследок отметим, что Dangerous Driving вышла в апреле 2019 года и получила достаточно положительные, хотя и не восторженные оценки критиков, которые отмечали удачный стремительный геймплей в духе старых частей Burnout, а из недостатков — малое количество контента.

Релизный трейлер оригинальной Dangerous Driving.

Источник: DTF