Британский лоукостер EasyJet стал первой в мире углеродно-нейтральной авиакомпанией

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Британский лоукостер EasyJet заявил о том, что он стал первой в мире углеродно-нейтральной авиакомпанией. Начиная со вторника, 19 ноября, перевозчик начал компенсировать выбросы от всех своих самолетов за счет вложений в проекты, связанные с высадкой деревьев и зелеными технологиями (такие как инициатива по распространению солнечной энергии в Индии).

Согласно прогнозам EasyJet, на компенсацию каждой метрической тонны выброшенных парниковых газов авиакомпания в течение следующего года суммарно потратит $32,4 млн. В теории это значит, что весь углекислый газ, который окажется в атмосфере как продукт авиаперелетов компании, не окажет влияния на климат.

В EasyJet отмечают, что углеродная компенсация — лишь временная мера, которая позволит выиграть время до появления самолетов с низкими выбросами. Параллельно с этим компания также будет активно инвестировать в разработку воздушных судов с гибридными и электрическими двигателями, а также в создание наименее недружелюбного к природе авиатоплива.

«Нельзя сказать, что компенсация выбросов — идеальное решение. Мы понимаем, что это промежуточный шаг перед тем, как начнут работать новые технологии. Но действовать нужно уже сейчас. Мы верим, что забота об экологии в полной мере соответствует тому, чего от нас хотят клиенты, которые волнуются об окружающей среде и в то время не могут отказаться от авиаперелетов», — подчеркнул Лундгрен.

EasyJet владеет 331 самолетом и считается пятым по величине авиаперевозчиком Европы. Ее решение пойти по пути декарбонизации — показательное решение для всей отрасли. Однако действительно ли углеродная компенсация работает? Ряд экологов в этом сомневается.

Например, представитель Greenpeace Даг Парр назвал заявление EasyJet типичным «гринвошингом» — то есть попыткой компании обмануть потребителей, приписав себе заботу об окружающей среде.

«Их самолеты будут по-прежнему наносить вред окружающей среде. Насколько компенсация выбросов эффективна — тоже вопрос спорный, в экспертной среде на этот счет единого мнения нет. А то, что авиакомпания строит из себя «экологического лидера», высаживая деревья и увеличивая число солнечных панелей на другом конце мира, и вовсе возмутительно», — подчеркивает он.

Поскольку лучший способ сократить выбросы от авиации — это реже летать, единственной действенной мерой для EasyJet было бы введение денежного сбора для частых пассажиров, который заставит их сократить число полетов, уверены экоактивисты.

В самой авиакомпании с критикой не согласились.

«Компенсация выбросов — это не чушь. То, что она работает, — научно доказанный факт», — указал Лундгрен.

Помимо этого, в EasyJet заверили, что стоимость авиаперелетов в свете того, что компания станет углеродно-нейтральной, останется прежней и что пассажиры введение новых экологических мер на своем кошельке никак не почувствуют.

«Впрочем, не стоит думать, что нововведение сильно «бьет» по EasyJet: согласно ее отчету, выручка предприятия в 2019 финансовом году составила $8,25 млрд», — подметили в связи с этим журналисты Euronews.

Напоследок отметим, что другие авиакомпании также с энтузиазмом относятся к идее углеродной компенсации. Например, со следующего года British Airways начнет компенсировать выбросы от всех внутренних рейсов, высаживая деревья. А пассажирам международных рейсов компания предоставит доступ к калькулятору выбросов и расскажет о способах нейтрализовать воздействие на климат — например, пожертвовав на восстановление лесов в Амазонии или установку экономичных печей в Судане. Стать же полностью углеродно-нейтральной British Airways планирует к 2050 году.

Подобные меры начала предпринимать и немецкая Lufthansa — так, она обязалась сделать полеты корпоративных клиентов углеродно-нейтральными уже со следующего года.

Источник: hightech.plus