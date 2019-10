Британский разработчик робомобилей FiveAI анонсировал начало испытаний роботакси на дорогах общего пользования в двух районах Лондона

Британский консорциум StreetWise, исследовательский проект под руководством FiveAI — компании, специализирующейся на разработке технологий беспилотного вождения, анонсировал начало масштабных публичных испытаний автономного транспорта на дорогах общего пользования. Первым городом Соединенного Королевства, на улицы которого выедут роботакси, станет Лондон, пишет VentureBeat.

Отметим, что консорциум StreetWise — часть амбициозной программы под названием Future of Mobility: Urban Strategy, запущенной два года назад правительством Великобритании с целью поспособствовать развитию революционных транспортных технологий и вывести Соединенное Королевство в лидеры в плане развития автономного транспорта. В рамках инициативы чиновники курируют процесс создания робомобилей, а также разрабатывают методики определения их безопасности, модели страхования и техобслуживания.

Что касается StreetWise, то данный проект, на реализацию которой Великобритания выделила $16,4 млн, носит не только технологический, но и экономико-психологический характер. Возглавляет его FiveAI — ей поручено «разработать технологию автономного вождения и доказать ее безопасность, продемонстрировав способность алгоритмов работать в условиях современной городской среды, взаимодействовать с водителями-людьми и пешеходами». Помимо нее, в проекте участвуют страховая компания Direct Line Group и исследовательское предприятие в сфере транспорта TRL — их задача состоит в том, чтобы изучить реакцию пассажиров на робомобили, исследовать экономическую сторону будущего сервиса роботакси (в частности, узнать, сколько готовы платить местные жители за поездки в беспилотном транспорте), а также выявить проблемы, с которыми оный потенциально может столкнуться. Впоследствии собранные данные сведут в единый отчет.

Here’s a glimpse of one of our recent autonomous test drives, near our Millbrook test track. Look out for a roundabout, a set of traffic lights, and our ‘hands on’ human safety driver position #SelfDrivingCars #AI #Robotics #Tech #OnTheRoad pic.twitter.com/KRpDND23kx — FiveAI (@_FiveAI) 26 марта 2019 г.

Год назад FiveAI приступила к закрытому тестированию робомобилей на улицах Лондона, а теперь объявила о готовности запустить в тестовом режиме сервис роботакси. Как сообщается, первые публичные испытания автономного транспорта компании, намеченные на начало ноября, пройдут при довольно ограниченных параметрах: робомобили будут двигаться по заданному маршруту в двух боро Лондона, Кройдоне и Бромли. Длина маршрута — 19 км, по пути машины будут останавливаться, чтобы брать и высаживать пассажиров, но только в заранее установленных точках. Разумеется, во всех автомобилях обязательно будет сидеть страхующий водитель. Другие подробности грядущих испытаний не раскрываются.

Курирующие проект StreetWise чиновники отмечают «огромный потенциал технологии беспилотного вождения»: по их мнению, автономный транспорт позволит существенно повысить безопасность дорожного движения, а также уменьшить число машин на дорогах, благодаря чему станет меньше пробок, и открыть новые экономические возможности перед местными жителями — в частности, сделав поездки на такси дешевле и доступнее для большего числа людей.

В FiveAI, в свою очередь, добавляют, что европейским правительствам крайне важно стимулировать развитие отечественных робомобилей еще потому, что, во-первых, это позволит создать высокотехнологичные рабочие места для местных специалистов, а во-вторых, конкуренция со стороны европейских разработчиков автономного транспорта не даст «захватить» местные дороги американским и китайским компаниям. Помимо этого, британские инженеры выражают уверенность в преимущественном потенциале своих разработок. Они подчеркивают, что, в отличие от США и Китая, Европа — крайне разнообразный регион, в котором можно повстречать самую различную топологию дорог; где от страны к стране отличаются времена года, погодные условия, световой день, предпочтительные скоростные режимы и даже поведение пешеходов, а потому разрабатываемые европейскими специалистами робомобили будут в разы «умнее» и безопаснее тестируемых в куда более однообразных условиях их американских и китайских «робоколлег».

«Узкие извилистые улочки, старинная городская планировка, большое количество припаркованных машин на обочинах и велосипедистов на дорогах, различия в ментальности пешеходов и водителей в разных странах — все это делает европейскую среду крайне сложной для робомобилей, и именно поэтому в сфере автономного транспорта нам нужны технологии, сделанные европейцами для европейцев», — говорят представители FiveAI.



London, we love you. Here we are out and about, discovering the city’s unique streets and behaviours as we get set to trial our shared passenger service. #AutonomousVehicles #Bromley #Croydon #Transport pic.twitter.com/YUBsQHahfB — FiveAI (@_FiveAI) 12 апреля 2019 г.

Our autonomous vehicles need to be the ultimate match for their environment – Europe’s cities. That’s why our safety drivers are on the streets of London, testing our system and learning about traffic lights, trams, buses and more. #AutonomousVehicles #AI #London #OutAndAbout pic.twitter.com/pekMnUlfKi — FiveAI (@_FiveAI) 17 апреля 2019 г.

Источник: hightech.plus