Британский нейробиолог Кристиан Джарретт рассказал, почему подавляющему большинству людей трудно мыслить научно

Кристиан Джарретт, британский нейробиолог, рассказал о причинах, которые мешают нам объективно воспринимать новую информацию и мыслить научно.

“Думать как ученый – задача не из легких даже для самих ученых. Для этого необходимо отказаться от имеющихся убеждений, объективно оценивать характер и смысл полученных доказательств. Проблема в том, что отказ от собственных приоритетов в пользу объективности человеку не очень свойственен”, – пишет ученый.

Так, хотя наука поддерживает теорию эволюции, треть американцев считает, что это «чистой воды ложь». Точно так же, хотя подавляющее число ученых придерживается мнения, что человеческая деятельность в значительной мере поспособствовала климатическим изменениям, по результатам опросов, около трети американцев сомневается в этом.

“Почему же так трудно думать, как ученый? – вопрошает Джарретт. – В новой книге из серии Psychology of Learning and Motivation Прити Шах из Мичиганского университета и ее коллеги подробно разобрали это, и я постарался выделить 5 ключевых идей”.

Нас сбивают с толку личные позиции

Ежедневно принимая решения, например, стоит ли менять темп жизни или записаться на дополнительный курс в университете, большинство из нас зачастую полагаются на личные утверждения конкретных людей, нежели на безличные оценки или усредненные мнения. Однако истории и личные примеры – так называемые anecdotal evidences – притупляют наше критическое мышление. В исследовании, опубликованном в прошлом году, Фернандо Родригес и его коллеги попросили десяток студентов оценить научные новости, которые содержали некорректные выводы, сделанные на основе слабых доказательств.

Некоторые новости начинались с короткого примера, поддерживающего некорректные выводы, в других новостях такие предыстории отсутствовали. Независимо от уровня подготовки или знания научных концепций, студентам хуже удавалось критически оценить отчеты, когда они начинались с “анекдотической” предыстории.

«Такие вступления могут подорвать нашу способность делать научно-обоснованные суждения в реальных условиях», — говорят исследователи.

К сожалению, добавляет Джаррет, многие новости про здоровье и науку ныне публикуются в ведущих СМИ в сопровождении подобных примеров, что увеличивает вероятность того, что аудитория “проглотит” что угодно.

Мы слишком самоуверенны

Еще одна причина, по которой нам трудно адекватно оценивать научные утверждения, заключается в том, что мы переоцениваем степень своего понимания науки. В ходе исследования, проведенного в 2003 году, сотням студентов было предложено прочитать и интерпретировать несколько научных заметок, а также оценить степень их понимания. Студенты совершили множество интерпретационных ошибок (например, некоторые перепутали корреляцию с причинно-следственной связью), но при этом были свято уверены, что хорошо поняли смысл.

Это напоминает об опросе нескольких тысяч британских и американских граждан, проведенном в 1980-х годах: около 60% респондентов заявило, что они были хорошо осведомлены о новых научных открытиях, но гораздо меньше людей смогли в конечном счете ответить на элементарные вопросы о них. В некоторой степени проблема заключается в том, что мы поспешно делаем выводы о понимании научного текста исходя из того, насколько хорошо мы поняли используемый в нем язык.

Это означает, что научно-популярные статьи, написанные на простом и понятном языке, способствуют ложной уверенности в их понимании. Также это когнитивное искажение относится к научным лекциям: в одном из исследований было обнаружено, что студенты переоценивают знания, полученные в ходе научной лекции, если лектор говорил интересно и увлекательно. В психологии этот феномен именуется “эффектом доктора Фокса“.

У нас есть твердые предубеждения

Этот барьер на пути к научной объективности можно продемонстрировать при помощи классического исследования 1970-х годов, в котором участникам предложили оценить научные работы, поддерживающие их убеждения либо противоречащие им. В частности, в одной из таких работ утверждалось, что уровень убийств предположительно был ниже в тех штатах США, где применяется смертная казнь. В результате, участники эксперимента продемонстрировали очевидную предвзятость в своих оценках. Например, если они поддерживали смертную казнь, то, как правило, благосклонно отнеслись к результатам такой работы, а если выступали против смертной казни, то они с большей вероятностью видели недостатки научного изыскания.

К сожалению, научные навыки не защищают от такой предвзятости, а иногда – могут даже усугубить положение. В ходе исследования, проведенного в 2013 году, испытуемым предложили оценить научную работу, посвященную контролю над оружием. Участники с более развитыми математическими навыками оказались особенно предвзяты: если научные результаты не противоречили их собственным убеждениям, они были благосклонны в своей оценке, но если результаты не совпадали с их убеждениями, они использовали все свои навыки для того, чтобы раскритиковать исследование.

Нас соблазняют графики, формулы и заумные словечки



Не составляет особого труда произвести впечатление на среднестатистического читателя газеты с помощью мишуры — формул, графиков и профессиональной лексики. В недавнем исследовании ученые попросили участников эксперимента рассмотреть новостные заметки на тему безопасности генетически модифицированных продуктов. Эти заметки либо соответствовали прошлым исследованиям, утверждая, что такие продукты безопасны, либо противоречили им, указывая на то, что они вредны. Кроме того, к некоторым заметкам прилагались графики с новыми результатами, а к некоторым – нет.

Как ни странно, но когда новостная заметка сопровождалась корреляционным графиком, намекающим (но отнюдь, конечно же, не доказывающим), что генетически модифицированные продукты вредны, участники чаще склонялись к такому же мнению, чем когда они читали точно такую же заметку, но без графика.

«Это вызывает тревогу, — пишут Шах и другие. – Такое поведение демонстрирует то, как легко убедить людей в новых результатах, невзирая на их реальную научную значимость».

Интересно, что схожие исследования навыков критического чтения впоследствии показали, что обильный нейронаучный жаргон и бессмысленные формулы точно так же ослепляют читателей.

Быть просто умным недостаточно

Даже опытным ученым свойственны человеческие слабости, которые подрывают способность к научному мышлению. Так, степень их критического мышления во многих случаях зависит от их намерений и мотивов при проведении экспериментов.

Вот почему сегодня так важна «прозрачная» революция во многих научных областях, в том числе – в психологии: когда ученые заранее публикуют свои гипотезы и планы исследований, снижается вероятность того, что их результаты будут испорчены предвзятым отношением. Однако, увы, пока что и научное сообщество, и рецензенты научных изданий, и журналисты зачастую будто отключают свое критическое мышление, если им нравится общий вывод исследования, и раз за разом становятся жертвами подтверждающего искажения.

При этом Шах и ее коллеги отмечают, что когнитивные способности (IQ) не являются хорошим показателем способности к научному анализу. Гораздо большее значение имеет ментальная установка — потребность в познании, способность и готовность игнорировать свою интуицию и вдумчиво размышлять.

К счастью, добавляет Джарретт, такую ментальную установку, возможно, несложно выработать, обучиться ей. Но и здесь, заключает он, нам нужны дополнительные исследования, чтобы доказать это.

Источник: The British Psychological Society, Ideanomics