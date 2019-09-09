Бывший чемпион по CS:GO Данил «Zeus» Тесленко из Na’Vi завершает киберспортивную карьеру





После окончания StarLadder Berlin Major 2019 легендарный игрок киберспортивного клуба Natus Vincere Данил «Zeus» Тесленко объявил о завершении карьеры. Таким образом, BLAST Pro Series: Moscow 2019 станет последним турниром для Данила.

Zeus выступал за NAVI около 9 лет — именно вокруг него в декабре 2009 года сформировался первый состав «Рождённых Побеждать» в дисциплине Counter-Strike. За свою карьеру капитан Natus Vincere одержал более 50 побед на турнирах, в числе которых PGL Major Krakow 2017.

«Это решение далось мне нелегко — я давно об этом думал. Ходили слухи, что я могу уйти после BLAST, но я верил, что наш новый состав сможет выиграть Major или хотя бы попасть в финал. Но мы проиграли на ранней стадии, и я понимаю, что мне пора уходить и дать дорогу молодым. Это очень нелегко, честно: 20 лет жизни я посвятил Counter-Strike и мне пора заканчивать. Хочу сказать большое спасибо всем, кто был со мной все эти годы, болел за меня и верил. Это не конец, это начало нового пути. Будет много чего интересного: я хочу развивать киберспорт в СНГ, построить профессиональную академию, заниматься молодежью. У меня много идей. Сразу отвечу на интересующий многих вопрос: деятельностью тренера заниматься не буду, по крайней мере сейчас. Возможно, когда-то в будущем такое произойдёт». — поделился Данил «Zeus» Тесленко.

Интересно, что Zeus — единственный игрок в текущем составе Natus Vincere, который принял участие во всех мейджор-чемпионатах от Valve. В CS:GO он провёл более 36 000 раундов и совершил около 23 000 убийств.

Напомним, что весной клуб Na’Vi запустил курс подготовки NAVI Esports Camp, который позволит талантливым молодым игрокам в CS:GO попасть в юношеский состав NAVI.Junior.

Источник: Na’Vi