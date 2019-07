Черная Вдова, Тор, Вечные и… Блэйд: Что показала студия Marvel на Comic-Con 2019

21 июля студия Marvel провела собственное мероприятие в рамках выставки Comic-Con 2019, приоткрыв завесу тайны над 4-й фазой и теперь мы наконец можем узнать, какие фильмы и сериалы ждут нас в ближайшем будущем. Среди анонсов оказалось много ожидаемых фильмов и сериалов, но не обошлось и без сюрпризов.

Фильмы

Black Widow / «Чёрная вдова» — 1 мая 2020 года

Долгожданный сольный фильм про Чёрную вдову со Скарлетт Йоханссон в главной роли даст старт четвертой фазе киновселенной Marvel. Компанию Йоханссон в кадре составят Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», Рэйчел Вайс («Фаворитка») и Флоренс Пью («Солнцестояние»). Действие сюжета развернется в Будапеште после событий «Первый Мститель: Противостояние», а противниками шпионки Наташи Романофф выступят Елена Белова (Флоренс Пью) и Таскмастер.

Йоханссон отметила, что очень рада сыграть Наташу именно сейчас: десять лет назад картина бы получилась, по её мнению, абсолютно другой. Она также сказала, что в фильме авторы раскроют самые разные стороны характера героини.

Режиссером сольного фильма о Черной вдове выступит Кейт Шортланд, известная по фильмам «16 лет. Любовь. Перезагрузка» и «Эрудиция».

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLACK WIDOW with Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, and Rachel Weisz. Directed by Cate Shortland. In theaters May 1, 2020. pic.twitter.com/oyUvYdzF3P — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

The Eternals / «Вечные» — 6 ноября 2020 года

Фильм, о котором начали поговаривать с сентября 2018 года и который анонсировали первым, будет посвящен приключениям группы почти бессмертных созданий, созданных Целестиалами тысячи лет назад.

Главные роли в фильме сыграют Ричард Мэддэн («Игра Престолов»), Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит»), Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»), Сальма Хайек («От заката до рассвета») и другие актёры.

Поставит картину Хлоя Чжао («Наездник»). Она охарактеризовала сюжет, как «путешествие бессмертных созданий, которые вместе со зрителем узнают, каково это — быть человеком».

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/inn67bSZiM — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings / «Шанг-Чи и легенда десяти колец» — 12 февраля 2021 года

У азиатского супергероя Шанг-Чи (или Шан-Чи) нет никаких сверхспособностей, но он владеет различными боевыми искусствами. Главную роль в картине сыграет Симу Лю — китайско-канадский актер, а роль Мандарина исполнит Тони Люн Чу Вай («Герой»): на этот раз злодей будет настоящим, а не как в «Железном человеке 3». Также в фильме появится певица Аквафина, но её роль пока неизвестна.

Лю рассказал аудитории, что получил роль всего за несколько дней до начала Comic-Con.

Режиссер ленты — Дестин Креттон («Стеклянный замок»).

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS, with Simu Liu, Awkwafina, and Tony Leung, directed by Destin Daniel Cretton. In theaters February 12, 2021. pic.twitter.com/WePmw8d5Gq — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

Doctor Strange in the Multiverse of Madness / «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — 7 мая 2021 года

В сиквеле о верховном маге Земли к своей роли вернется Бенедикт Камбербэтч, компанию котором составит Элизабет Олсен в роли Алой ведьмы.

Режиссером вновь выступит Скотт Дерриксон, назвавший свой фильм первой страшной картиной в киновселенной. Кевин Файги, однако, заметил, что рейтинг PG-13 сохранится, несмотря на это заявление.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS with Benedict Cumberbatch and Elizabeth Olsen. Scott Derrickson returns as director. In theaters May 7, 2021. pic.twitter.com/bVyOYjPLly — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

Thor: Love and Thunder / «Тор: Любовь и гром» — 5 ноября 2021 года

Буквально на днях мы узнали, что Тайка Вайтити напишет и снимет следующего «Тора», а Крис Хемсворт вернется к главной роли. Теперь стало известно, что в новая история о скандинавском боге грома не обойдется без Тессы Томпсон (Валькирия) и Натали Портман, исполнившей в прошлых фильмах роль Джейн Фостер.

В новой части Валькирия займется поисками новой королевы для Асгарда, а Натали Портман попробует себя в роли Тора.

Blade / «Блэйд»

Самый неожиданный анонс пресс-конференции Marvel. Главную роль в новом фильме об охотнике на вампиров исполнит Махершала Али («Зелёная книга»), который якобы сам вызвался участовать в проекте. В разговоре с THR руководитель Marvel Studios Кевин Файги рассказал, как Махершала Али связался с ним по поводу роли Блэйда. Актёр позвонил Файги после того, как выиграл «Оскар» за роль в «Зелёной книге». Других деталей о картине пока нет.

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ BLADE with Mahershala Ali. pic.twitter.com/JPcrSqSerW — Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2019

Сериалы

Пока Marvel рассказала лишь о пяти проектах, которые выйдут до конца 2020 года.

Falcon & Winter Soldier / «Сокол и зимний солдат» — осень 2020 года на Disney+ Сериал выйдет на сервисе Disney+ и расскажет о приключениях друзей капитана Америка после событий «Мстители: Финал». Энтони Маки и Себастьян Стэн вновь сыграют титульных персонажей. К своей роли вернется и Даниэль Брюль, исполнивший роль барона Земо в фильме «Первый Мститель: Противостояние». Последний записал целый видеоролик, в котором объявил о своем возвращении. Также на записи мелькнула маска злодея, которую он носит в комиксе. WandaVision / «ВандаВижн» — весна 2021 года Еще один проект для Disney+. Элизабет Олсен и Пол Беттани вновь исполнят роли Алой ведьмы и Вижна. Сериал будет выполнен в стилистике 50-х. В нем также появится взрослая Моника Рамбо — дочка подруги Капитана Марвел из недавнего фильма. Её роль исполнит Тейона Паррис («Если бы Билл-стрит могла говорить»). Олсен пообещала много сюрпризов, заверила, что в сериале лучше раскроют характер Алой ведьмы, а Кевин Файги заметил, что события сериала повлияют на сиквел фильма про доктора Стрэнджа. Loki / «Локи» — весна 2021 года Том Хиддлстон вернется к роли трикстера в одноименном сериале для сервиса Disney+. Сюжет расскажет о версии антигероя из «Мстители: Финал». Напомним, что Локи получил Тессеракт и скрылся от Мстителей в портале, запустив тем самым альтернативный таймлайн. Хиддлстон заметил, что последнее воспоминание его персонажа — избиение Халком, которое случилось в финале первых «Мстителей». What if / «Что, если…?» — лето 2021 года Анимационный сериал опять же для Disney+. Он расскажет о киновселенной Marvel, главные события в которой развивались по-другому. В первом эпизоде шоу авторы покажут мир, где Пегги Картер стала Капитаном Америка, а Стив Роджерс — Железным человеком. Многие актёры озвучат своих героев и в сериале. Судя по анонсу, рассказчиком выступит представитель расы Наблюдателей, а озвучит его Джеффри Райт («Мир дикого запада»). Hawkeye / «Соколиный Глаз» — осень 2021 года Джереми Реннер вернется к своему персонажу. В сериале также появится Кейт Бишоп, которую Соколиный глаз будет тренировать, чтобы она стала его преемницей. А вот четвертая фаза киновселенной Marvel в одной картинке:

Также студия объявила, что в работе находятся фильмы о Фантастической четвёрке и Людях Икс. Также стоит ожидать сиквел «Капитана Марвел», «Чёрную пантеру 2» и «Стражей галактики 3».

Источник: DTF