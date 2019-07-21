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Черная Вдова, Тор, Вечные и… Блэйд: Что показала студия Marvel на Comic-Con 2019

Черная Вдова, Тор, Вечные и… Блэйд: Что показала студия Marvel на Comic-Con 2019

Черная Вдова, Тор, Вечные и… Блэйд: Что показала студия Marvel на Comic-Con 2019


21 июля студия Marvel провела собственное мероприятие в рамках выставки Comic-Con 2019, приоткрыв завесу тайны над 4-й фазой и теперь мы наконец можем узнать, какие фильмы и сериалы ждут нас в ближайшем будущем. Среди анонсов оказалось много ожидаемых фильмов и сериалов, но не обошлось и без сюрпризов.

Фильмы

Black Widow / «Чёрная вдова» — 1 мая 2020 года

Долгожданный сольный фильм про Чёрную вдову со Скарлетт Йоханссон в главной роли даст старт четвертой фазе киновселенной Marvel. Компанию Йоханссон в кадре составят Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», Рэйчел Вайс («Фаворитка») и Флоренс Пью («Солнцестояние»). Действие сюжета развернется в Будапеште после событий «Первый Мститель: Противостояние», а противниками шпионки Наташи Романофф выступят Елена Белова (Флоренс Пью) и Таскмастер.

Йоханссон отметила, что очень рада сыграть Наташу именно сейчас: десять лет назад картина бы получилась, по её мнению, абсолютно другой. Она также сказала, что в фильме авторы раскроют самые разные стороны характера героини.

Режиссером сольного фильма о Черной вдове выступит Кейт Шортланд, известная по фильмам «16 лет. Любовь. Перезагрузка» и «Эрудиция».

The Eternals / «Вечные» — 6 ноября 2020 года

Фильм, о котором начали поговаривать с сентября 2018 года и который анонсировали первым, будет посвящен приключениям группы почти бессмертных созданий, созданных Целестиалами тысячи лет назад.

Главные роли в фильме сыграют Ричард Мэддэн («Игра Престолов»), Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит»), Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»), Сальма Хайек («От заката до рассвета») и другие актёры.

Поставит картину Хлоя Чжао («Наездник»). Она охарактеризовала сюжет, как «путешествие бессмертных созданий, которые вместе со зрителем узнают, каково это — быть человеком».

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings / «Шанг-Чи и легенда десяти колец» — 12 февраля 2021 года

У азиатского супергероя Шанг-Чи (или Шан-Чи) нет никаких сверхспособностей, но он владеет различными боевыми искусствами. Главную роль в картине сыграет Симу Лю — китайско-канадский актер, а роль Мандарина исполнит Тони Люн Чу Вай («Герой»): на этот раз злодей будет настоящим, а не как в «Железном человеке 3». Также в фильме появится певица Аквафина, но её роль пока неизвестна.

Лю рассказал аудитории, что получил роль всего за несколько дней до начала Comic-Con.

Режиссер ленты — Дестин Креттон («Стеклянный замок»).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness / «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — 7 мая 2021 года

В сиквеле о верховном маге Земли к своей роли вернется Бенедикт Камбербэтч, компанию котором составит Элизабет Олсен в роли Алой ведьмы.

Режиссером вновь выступит Скотт Дерриксон, назвавший свой фильм первой страшной картиной в киновселенной. Кевин Файги, однако, заметил, что рейтинг PG-13 сохранится, несмотря на это заявление.

Thor: Love and Thunder / «Тор: Любовь и гром» — 5 ноября 2021 года

Буквально на днях мы узнали, что Тайка Вайтити напишет и снимет следующего «Тора», а Крис Хемсворт вернется к главной роли. Теперь стало известно, что в новая история о скандинавском боге грома не обойдется без Тессы Томпсон (Валькирия) и Натали Портман, исполнившей в прошлых фильмах роль Джейн Фостер.

В новой части Валькирия займется поисками новой королевы для Асгарда, а Натали Портман попробует себя в роли Тора.

Blade / «Блэйд»

Самый неожиданный анонс пресс-конференции Marvel. Главную роль в новом фильме об охотнике на вампиров исполнит Махершала Али («Зелёная книга»), который якобы сам вызвался участовать в проекте. В разговоре с THR руководитель Marvel Studios Кевин Файги рассказал, как Махершала Али связался с ним по поводу роли Блэйда. Актёр позвонил Файги после того, как выиграл «Оскар» за роль в «Зелёной книге».  Других деталей о картине пока нет.

Сериалы

Пока Marvel рассказала лишь о пяти проектах, которые выйдут до конца 2020 года.

Falcon & Winter Soldier / «Сокол и зимний солдат» — осень 2020 года на Disney+

Сериал выйдет на сервисе Disney+ и расскажет о приключениях друзей капитана Америка после событий «Мстители: Финал». Энтони Маки и Себастьян Стэн вновь сыграют титульных персонажей. К своей роли вернется и Даниэль Брюль, исполнивший роль барона Земо в фильме «Первый Мститель: Противостояние».

Последний записал целый видеоролик, в котором объявил о своем возвращении. Также на записи мелькнула маска злодея, которую он носит в комиксе.

WandaVision / «ВандаВижн» — весна 2021 года

Еще один проект для Disney+. Элизабет Олсен и Пол Беттани вновь исполнят роли Алой ведьмы и Вижна. Сериал будет выполнен в стилистике 50-х. В нем также появится взрослая Моника Рамбо — дочка подруги Капитана Марвел из недавнего фильма. Её роль исполнит Тейона Паррис («Если бы Билл-стрит могла говорить»).

Олсен пообещала много сюрпризов, заверила, что в сериале лучше раскроют характер Алой ведьмы, а Кевин Файги заметил, что события сериала повлияют на сиквел фильма про доктора Стрэнджа.

Loki / «Локи» — весна 2021 года

Том Хиддлстон вернется к роли трикстера в одноименном сериале для сервиса Disney+. Сюжет расскажет о версии антигероя из «Мстители: Финал». Напомним, что Локи получил Тессеракт и скрылся от Мстителей в портале, запустив тем самым альтернативный таймлайн.

Хиддлстон заметил, что последнее воспоминание его персонажа — избиение Халком, которое случилось в финале первых «Мстителей».

What if / «Что, если…?» — лето 2021 года

Анимационный сериал опять же для Disney+. Он расскажет о киновселенной Marvel, главные события в которой развивались по-другому. В первом эпизоде шоу авторы покажут мир, где Пегги Картер стала Капитаном Америка, а Стив Роджерс — Железным человеком. Многие актёры озвучат своих героев и в сериале.

Судя по анонсу, рассказчиком выступит представитель расы Наблюдателей, а озвучит его Джеффри Райт («Мир дикого запада»).

Hawkeye / «Соколиный Глаз» — осень 2021 года

Джереми Реннер вернется к своему персонажу. В сериале также появится Кейт Бишоп, которую Соколиный глаз будет тренировать, чтобы она стала его преемницей.

А вот четвертая фаза киновселенной Marvel в одной картинке:

Также студия объявила, что в работе находятся фильмы о Фантастической четвёрке и Людях Икс. Также стоит ожидать сиквел «Капитана Марвел», «Чёрную пантеру 2» и «Стражей галактики 3».

Источник: DTF

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