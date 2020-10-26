«Чистый киберпанк»: Atari показала, как будут выглядеть фирменные отели компании для геймеров Atari Hotels

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В начале текущего года Atari анонсировала проект, в рамках которого компания планирует построить в США сеть брендированных геймерских отелей Atari Hotels. Несмотря на пандемию коронавируса проект не стоит на месте и Atari уже готова показать, как именно будут выглядеть отели сети.

Дизайн зданий разрабатывался совместно с архитектурным дизайнерским бюро Gensler и партнером-застройщиком GSD Group. Такие отели в итоге появятся в Финиксе, Остине, Чикаго, Денвере, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Сиэтле.

Помимо «геймерского» стиля оформления Atari Hotels получат киберспортивные студии для соревнований и стриминга, залы с ПК, игровыми автоматами, VR- и AR-оборудованием, специальные залы для встреч, мероприятий, коворкинга и т.д. В таких отелях будут проводить тематические мероприятия — киберспортивные турниры, презентации геймерских аксессуаров и т.д., но их также можно будет использовать для тематического отдыха, ведь в них также будут присутствовать все типичные для современных гостиниц элементы вроде ресторанов, баров, кинозалов и тренажерных залов.

Ориентировочные сроки открытия отелей пока не называются, хотя ранее предполагалось, что строительство первого здания в Финиксе стартует уже в середине 2020 года.

Источник: IGN