Comedy Central перезапускает знаковый сериал «Бивис и Баттхед», автор оригинала Майк Джадж напишет сценарий и озвучит главных персонажей





Чтобы ненавязчиво выяснить возраст онлайн-собеседника, достаточно спросить его о первом мультсериале со взрослым черным юмором, который ему довелось увидеть. Самые молодые наверняка назовут «Рика и Морти» (2013-н.в.), люди постарше — «Футураму» (1999-2013) или «Южный парк» (1997-н.в.), ну а самые возрастные скорее всего упомянут «Бивиса и Баттхеда» (1992-1997). Впрочем, вскоре шанс познакомиться поближе с двумя глуповатыми подростками появится и у самой молодой аудитории — Comedy Central и создатель оригинального мультсериала Майк Джадж договорились о перезапуске шоу «Beavis and Butt-Head».

Стороны уже договорились о создании двух сезонов, а также потенциальных спин-оффах и спецвыпусках. Сценаристом и продюсером выступит сам Майк Джадж, который также озвучит главных персонажей, подарив им незабываемые интонации.

Отметим, что Майк Джадж известен не только анимационными работами — именно он написал и срежиссировал комедию-антиутопию «Идиократия» (2006), а также выступил одним из шоураннеров юмористического сериала «Кремниевая долина».

Напомним, что впервые сериал «Бивис и Баттхед» вышел на музыкальном канале MTV, в 1992 году в эфире показали всего две пилотные серии, в 1993 году — еще четыре. Однако уже в следующем году сезон разросся до 25 серий и продолжался в том же духе до 1997 года. В 2011 году была предпринята первая попытка перезапуска, однако в итоге проект закрыли в том же году.

Источник: Variety