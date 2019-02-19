Cоздатели Mortal Kombat запустили шоу в стиле «Разрушителей легенд»
Создатели Mortal Kombat совместно с порталом Nerdist запустили веб-сериал под названием The Science of Mortal Kombat, в каждом эпизоде которого ведущий Кайл Хилл будет выяснять, можно ли повторить некоторые приемы из файтинга в реальности.
Первая серия посвящена «фаталити» Саб-Зиро, который замораживает отрубленную голову противника и разбивает ее на куски кулаком.
Судя по всему, новые эпизоды The Science of Mortal Kombat будут выходить на официальном YouTube-канале Mortal Kombat еженедельно. В следующей серии ведущие обещают проверить один из приемов Скарлет, в ходе которого она пронзает соперника кольями из затвердевшей крови.
Напоследок отметим, что Mortal Kombat 11 выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 23 апреля.
Источник: DTF