Цепляющая за душу реклама Google о жизненно важной вакцинации против COVID-19

Google выпустил весьма оригинальную рекламу своего поисковика — цепляющий за душу ролик с красноречивым названием Get back to what you love («‎Возвращайтесь к тому, что любите больше всего»), который обыгрывает насущную вакцинацию против COVID-19.

Ролик был опубликован в американском аккаунте компании в YouTube еще 23 марта. И хотя сам ролик ожидаемо стал вирусным (к настоящему моменту его просмотрели уже более 11 млн раз), а многие уже успели его посмотреть, социальное значение этой рекламы в нынешних условиях сложно переоценить, поэтому мы решили обратить на него внимание. Специально для тех, кто еще не видел.

Предупреждаем: видео вышло очень сильным в эмоциональном, поэтому если захочется поплакать — не стесняйтесь, вы не одни.



P.S. Или для эмоциональной разрядки можно попробовать покричать в Исландии.