Death Stranding выйдет на PC 2 июня





Издательство 505 Games опубликовало трейлер грядущей PC-версии проекта Death Stranding от Kojima Productions, в котором рассказало об ее особенностях, а также раскрыло ее дату выхода.

Отличительными особенностями Death Stranding на PC станут поддержка мониторов ультраширокого формата, фото-режим со множеством различных опций и разлоченная частота кадров. Кроме того, компьютерная версия проекта сможет похвастаться уникальным косметическим контентом из Half-Life, таким как очки Гордона Фримена, кепка в виде хедкраба, фирменный клапан Valve вместо косички и элементы костюма в стиле перчаток из Half-Life: Alyx.

Что касается даты релиза проекта на PC, то, согласно заявлению 505 Games, верные рыцари мышки и клавиатуры смогут почувствовать себя в шкуре постапокалиптического почтальона Сэма уже 2 июня. При этом Death Stranding выйдет как на физических носителях в слипкейсе/стилбуке, так и в Steam и в Epic Games Store.

За покупку PC-версии игроки в качестве бонуса получат расширенную версию саундтрека с 10 дополнительными композициями, цифровой артбук и различные открываемые по ходу игры внутриигровые косметические предметы, включая специальные очки и расцветки для брони и экзоскелетов, идущие как дополнение к вышеупомянутому контенту в стиле Half-Life. За предзаказ цифровой копии Death Stranding на PC предусмотрен еще ряд внутриигровых предметов, а также обои высокого разрешения. Те же, кто планирует приобрести физическую копию компьютерной версии игры и при этом хочет получить бонусы, полагающиеся за предзаказ тайтла в «цифре», должны будут активировать свою копию в течения дня с момента ее релиза.

Источник: DTF