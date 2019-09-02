Didi анонсировала запуск сервиса роботакси в Шанхае





Компания Didi, одно из крупнейший китайский транспортных предприятий, предоставляющее услуги такси, проката автомобилей и райдшеринга, получила разрешение на испытание беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Шанхае, а также анонсировала запуск собственного сервиса роботакси. Об этом говорится в блоге Didi.

Как сообщается, компания планирует вывести на шанхайские дороги до 30 робомобилей четвертого уровня автономности (когда от водителя требуется лишь присутствие на случай внештатной ситуации, но не постоянный контроль). Отметим, что в качестве основы для беспилотников Didi в настоящее время использует автомобили Lincoln Continental, на крыши которых китайские инженеры устанавливают фирменную платформу с тремя лидарами, пятью обычными камерами и передней стереокамерой. Вместе с тем, в компании подчеркивают, что со временем их парк беспилотников станет более разнообразным.

Что касается сервиса роботакси, то представители Didi не раскрывают точную дату его запуска, но уточняют, что планируют запустить услугу «в течение ближайших месяцев», пишет Reuters. Кроме того, указывается, что на первых порах воспользоваться роботакси можно будет бесплатно. При этом уже в следующем году компания намерена расширить сервис автономных такси на Пекин и Шэньчжэнь, а к 2021 году — и вовсе выйти за пределы Китая, запустив такой сервис в другой стране.

Напоследок отметим, что Didi также опубликовала демонстрационный ролик, в котором показано, как пользователь вызывает роботакси компании через существующее мобильное приложение Didi, выбрав опцию беспилотной поездки.

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Источник: N+1