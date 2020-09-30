Disney начала работу над сиквелом «Короля льва», режиссером назначили Барри Дженкинса

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С учетом впечатляющих сборов ремейка The Lion King / «Король лев» ($1,65 млрд) вопрос с сиквелом был наверняка решен еще в прошлом году. Теперь же появилась первая информация о второй части обновленной франшизы от Disney.

По данным ресурса Variety, режиссером картины выбрали Барри Дженкинса, известного по фильмам Moonlight / «Лунный свет» и If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Сценарий напишет Джефф Натансон, который адаптировал оригинальную историю для первой части. Источники указывают, что вторая часть сосредоточится не только на новых приключениях позврослевших Симбы и Налы, но и на более глубоком раскрытии характеров персонажей. Ожидается, что часть истории посвятят детству короля Муфасы, в котором начал коваться его стальной характер.

В Disney не называют конкретных дат выхода сиквела, так как Барри Дженкинс в данный момент плотно занят текущими проектами, а сама студия пока не готова к запуску масштабных съемок по соображениям вирусной безопасности.

Напомним, что мультфильм The Lion King / «Король лев» (2019) был снят Джоном Фавро на основе одноименного оригинального мультфильма 1994 года. Картину критиковали за «пугающую реалистичность», которая резко контрастировала с классической мультипликацией оригинала, но в итоге проект доказал правильность выбранного стиля, многократно превысив бюджет в $260 млн.

Источник: Variety