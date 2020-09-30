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Disney начала работу над сиквелом «Короля льва», режиссером назначили Барри Дженкинса

Disney начала работу над сиквелом «Короля льва», режиссером назначили Барри Дженкинса

Disney начала работу над сиквелом «Короля льва», режиссером назначили Барри Дженкинса


С учетом впечатляющих сборов ремейка The Lion King / «Король лев» ($1,65 млрд) вопрос с сиквелом был наверняка решен еще в прошлом году. Теперь же появилась первая информация о второй части обновленной франшизы от Disney.

По данным ресурса Variety, режиссером картины выбрали Барри Дженкинса, известного по фильмам Moonlight / «Лунный свет» и If Beale Street Could Talk / «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Сценарий напишет Джефф Натансон, который адаптировал оригинальную историю для первой части. Источники указывают, что вторая часть сосредоточится не только на новых приключениях позврослевших Симбы и Налы, но и на более глубоком раскрытии характеров персонажей. Ожидается, что часть истории посвятят детству короля Муфасы, в котором начал коваться его стальной характер.

В Disney не называют конкретных дат выхода сиквела, так как Барри Дженкинс в данный момент плотно занят текущими проектами, а сама студия пока не готова к запуску масштабных съемок по соображениям вирусной безопасности.

Напомним, что мультфильм The Lion King / «Король лев» (2019) был снят Джоном Фавро на основе одноименного оригинального мультфильма 1994 года. Картину критиковали за «пугающую реалистичность», которая резко контрастировала с классической мультипликацией оригинала, но в итоге проект доказал правильность выбранного стиля, многократно превысив бюджет в $260 млн.

Источник: Variety

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