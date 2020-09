Disney объявил дату премьеры второго сезона сериала «Мандалорец» — он выйдет 30 октября 2020 года

Компания Disney наконец назвала точную дату премьеры второго сезона сериала The Mandalorian / «Мандалорец», действие которого происходит во вселенной Star Wars. Объявление разместили в аккаунте сериала в twitter, причем никаких других подробностей озвучено не было.

Отметим, что данная премьера станет первым крупным сериальным релизом после наступления пандемии коронавируса, так как производство большинства запущенных проектов было приостановлено по соображениям безопасности.

Disney пока не опубликовал трейлер нового сезона «Мандалорца», так что мы пока не знаем, появится ли в нем джедай Асока Тано в исполнении Розарио Доусон. Но судя по изображению в анонсе, самый важный персонаж сериала Baby Yoda никуда не делся.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx

— The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020