Disney объявил дату премьеры второго сезона сериала «Мандалорец» — он выйдет 30 октября 2020 года

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Компания Disney наконец назвала точную дату премьеры второго сезона сериала The Mandalorian / «Мандалорец», действие которого происходит во вселенной Star Wars. Объявление разместили в аккаунте сериала в twitter, причем никаких других подробностей озвучено не было.

Отметим, что данная премьера станет первым крупным сериальным релизом после наступления пандемии коронавируса, так как производство большинства запущенных проектов было приостановлено по соображениям безопасности.

Disney пока не опубликовал трейлер нового сезона «Мандалорца», так что мы пока не знаем, появится ли в нем джедай Асока Тано в исполнении Розарио Доусон. Но судя по изображению в анонсе, самый важный персонаж сериала Baby Yoda никуда не делся.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

Первый сезон завершился тем, что Мандо и Baby Yoda отправились на поиски родной планеты последнего, не подозревая, что их самый серьезный оппонент Мофф Гидеон остался в живых после схватки.

Компания Disney с весны текущего года работает над третьим сезоном The Mandalorian, так что приключения главных героев в этом году не закончатся.

Напомним, что «Мандалорец» стал первым игровым сериалом по вселенной Star Wars для платформы Disney+, но уже озвучены планы по выходу трех других сериалов: о повстанцах Кассиане Андоре (Диего Луна) и K-2SO (Алан Тьюдик) из фильма Rogue One: A Star Wars Story, о джедае Оби-Ване Кеноби (Юэн Макгрегор) и о неназванных героинях-женщинах от шоураннера сериала «Russian Doll» Лесли Хэдланд.

Источник: The Verge