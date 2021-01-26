Disney опубликовала полноценный трейлер мультфильма «Райя и последний дракон» / Raya and the Last Dragon (премьера — 5 марта 2021 года)

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Компания Walt Disney Animation Studios опубликовала первый полноценный трейлер анимационного фильма «Райя и последний дракон» / Raya and the Last Dragon, а также перенесла дату премьеры.

Изначально мультфильм должен был выйти 11 марта 2021 года, но в компании решили объявить премьеру на неделю раньше — 5 марта 2021 года, при этом она пройдет как в кинотеатрах, так и на стриминговой платформе Disney+ в рамках Premier Access.





Действие мультфильма происходит в фантастическом мире Кумандра, где люди и драконы жили вместе в мире и согласии до схватки со злобными Друнами. Чтобы спасти человечество, почти всем драконам пришлось пожертвовать собой… Однако спустя пять веков Друны возвращаются, так что главной героине Рае приходится отправиться на поиски последнего дракона.

Главную героиню Раю озвучила Келли Мэри Трэн (Роуз Тико из фильма «Звездные войны: Последние джедаи»), а последнего дракона — Аквафина («Безумно богатые азиаты», «Шан-Чи и легенда десяти колец»). Режиссерами картины выступили Дон Холл (Big Hero 6, Moana) и Карлос Лопес Эстрада (Robin Hood).

Источник: Disney