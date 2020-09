Disney+ перенес премьеру сериала The Falcon and the Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат» на 2021 год

Когда Marvel представлял сериальную линейку для стримингового сервиса Disney+, предполагалось, что первым выйдет сериал The Falcon and the Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат» об одноименных супергероях комиксов. Однако после вчерашнего выхода трейлера сериала WandaVision / «ВандаВижен» с отметкой «скоро на экранах» кто-то из фанатов обратил внимание, что на официальной странице первого сериала дату выхода изменили с «осень 2020 года» на «2021 год».

Таким образом, Marvel удастся сдержать обещание выпустить первый сериал новой линейки до конца 2020 года, вот только это будет WandaVision, а не The Falcon and the Winter Soldier. Отметим, что судя по трейлеру «ВандаВижен» будет довольно экспериментальным проектом, так что желание Disney запустить первым более прямолинейный боевик «Сокол и Зимний солдат» абсолютно понятно. С другой стороны в текущих условиях компанию должен радовать тот факт, что до релиза добрался хоть один из запланированных продуктов.

Отметим, что The Falcon and the Winter Soldier / «Сокол и Зимний солдат» дважды сталкивался с проблемами на съемочной площадке — в начале года съемки остановили из-за землетрясения, а весной — из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. На каком этапе процесс производства находится в данный момент — неизвестно. Изначально премьера сериала планировалась на август текущего года, затем ее перенесли на осень, а в данный момент его выход ожидается не ранее 2021 года. Титульные роли в сериале исполнят Энтони Маки и Себастиан Стэн, которые играли данных персонажей в рамках Marvel Cinematic Universe.

Напомним, что в момент анонса сериальная линейка Marvel c датами премьер выглядела следующим образом:

The Falcon and the Winter Soldier — август 2020 года (теперь 2021 год)

WandaVision — декабрь 2020 года (дата предварительно верна)

Loki — начало 2021 года

What If…? — середина 2021 года

Hawkeye — 2022 год

Ms. Marvel — 2022 год

Moon Knight — 2022 год

She-Hulk — 2022 год

