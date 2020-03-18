Disney отложила премьеру «Черной вдовы» на неопределенный срок

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За последние две недели голливудские студии сняли с марта и апреля 2020 года все горячо ожидаемые премьеры, не говоря о приостановке съемок множества крупных проектов, в том числе телеканалами и онлайн-кинотеатрами. Очередной жертвой коронавируса стал долгожданный сольный фильм о Черной Вдове со Скарлетт Йоханссон, открывающий четвертую фазу Marvel Cinematic Universe. Он должен был выйти в украинский прокат 30 апреля (а в мировой — 1 мая) 2020 года, но, как и многие другие, задержится.

Увы, новую дату премьеры Disney пока назвать не готова, что неудивительно, учитывая, что на сегодняшний день коронавирус обнаружен во всех штатах США и всех странах Европы, а число заболевших по всему миру приблизилось к отметке 200 тыс.

Одновременно Disney отложила (тоже на неопределенный срок) выход адаптации романа Чарльза Диккенса «Истории Дэвида Копперфилда», которую снял Армандо Ианнуччи («Гуща событий», «Пятая Авеню») и триллера «Женщины в окне» по одноименной книге А. Дж. Финна с Эми Адамс, Гэри Олдмэном, Джулианной Мур и Дженнифер Джейсон Ли.