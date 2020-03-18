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Disney отложила премьеру «Черной вдовы» на неопределенный срок

Disney отложила премьеру «Черной вдовы» на неопределенный срок

Disney отложила премьеру «Черной вдовы» на неопределенный срок


За последние две недели голливудские студии сняли с марта и апреля 2020 года все горячо ожидаемые премьеры, не говоря о приостановке съемок множества крупных проектов, в том числе телеканалами и онлайн-кинотеатрами. Очередной жертвой коронавируса стал долгожданный сольный фильм о Черной Вдове со Скарлетт Йоханссон, открывающий четвертую фазу Marvel Cinematic Universe. Он должен был выйти в украинский прокат 30 апреля (а в мировой — 1 мая) 2020 года, но, как и многие другие, задержится.

Увы, новую дату премьеры Disney пока назвать не готова, что неудивительно, учитывая, что на сегодняшний день коронавирус обнаружен во всех штатах США и всех странах Европы, а число заболевших по всему миру приблизилось к отметке 200 тыс.

Одновременно Disney отложила (тоже на неопределенный срок) выход адаптации романа Чарльза Диккенса «Истории Дэвида Копперфилда», которую снял Армандо Ианнуччи («Гуща событий», «Пятая Авеню») и триллера «Женщины в окне» по одноименной книге А. Дж. Финна с Эми Адамс, Гэри Олдмэном, Джулианной Мур и Дженнифер Джейсон Ли.

Ранее из-за эпидемии COVID-19 Disney снял с премьеры фильмы «Мулан» и «Новые мутанты», а Universal перенесла выход «Форсаж 9» с мая 2020-го на апрель 2021-го.

Источник: THR

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