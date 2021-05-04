Disney показала «настоящий» световой меч из «Звёздных войн»





4 мая по традиции фанаты отмечают День «Звездных войн» и Disney не была бы собой, если бы не подготовила нечто оригинальное — в этом году компания подошла с особым энтузиазмом и представила реплику светового меча с выдвижным лезвием, который выглядит в точности, как знаковый атрибут джедаев и ситхов в фильмах саги. Короткий рекламный ролик с мечом опубликовали в YouTube-канале Disney Parks.

Меч создан специально для тематического отеля Star Wars: Galactic Starcruiser, который откроется в Walt Disney World в 2022 году. О его разработке впервые стало известно в начале апреля, когда в сеть попали чертежи конструкции устройства.

Как можно видеть, выглядит новый световой меч максимально аутентично — он полностью спрятан в рукояти, а «плазменный клинок» появляется только после активации. Судя по ранее опубликованным патентам, здесь используется светодиодная лента с гибкой подложкой и рассеивателем.

Как отмечает The Verge, это может быть прототип — подразделение Walt Disney Imagineering Research and Development все еще продолжает разработку новой версии светового меча. Игрушка должна поступить в продажу в 2022 году, одновременно с открытием отеля Galactic Starcruiser. Подробностей о цене пока нет, но, учитывая, что «обычные» световые мечи Disney стоят по 200 долларов за штуку в Galaxy’s Edge, можно ожидать, что новая модель дешевле не будет (скорее всего, она будет дороже).

Нередко поклонники «Звездных войн» и энтузиасты собственноручно пытаются воссоздать более реалистичные копии оружия из фантастической саги. Среди наиболее видных экспериментов — огненный световой меч, созданный американским инженером Алленом Пэном.