Дизайнеры представили, как может выглядеть первый электромобиль производителя пылесосов Dyson

Осенью прошлого года известный британский производитель пылесосов Dyson объявил о начале работ по созданию собственного электромобиля на основе твердотельных батарей. Первенец производителя должен увидеть свет только к 2020 году, однако дизайнеры издания OmniAuto уже сейчас попытались представить, как может выглядеть первый Dyson EV.

В одном из интервью основатель и глава компании Dyson Джеймс Дайсон рассказал, что первый электромобиль бренда будет отличаться “радикальным дизайном”, так как нет никакого смысла создавать модель, которая выглядит как все другие электромобили. Там же он отметил, что первая модель бренда не будет спортивным автомобилем, но в то же время не будет представлять собой доступную модель наподобие Nissan Leaf.

Естественно, ни о каких официальных эскизах и даже утечках речи пока нет, так что авторам скетча пришлось полагаться исключительно на собственную фантазию, которая навеяла им двухдверное купе, весьма похожее на продукцию другой британской компании McLaren (отметим, что в свое время авторы OmniAuto смогли довольно точно предугадать финальный дизайн Nissan Leaf 2018).

Также Джеймс Дайсон отметил, что пока не принято окончательное решение о месте производства электромобиля – рассматривается как запуск производства на территории Великобритании, где компания получит возможность полностью контролировать процесс сборки, так и его перенос в Азию, где производство может оказаться дешевле и проще в плане поставок необходимых комплектующих.

Напомним, что Dyson планирует инвестировать £1 млрд в создание электромобиля, а также еще £1 млрд в разработку твердотельных батарей. В данный момент в компании работает порядка 400 человек, часть из которых британцы переманили из Aston Martin, Tesla, BMW и др.

P.S. После перехода ряда работников исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер решил “помочь” землякам с дизайном новинки и предложил собственный вариант электромобиля с намеком на текущую продукцию Dyson:

Источник: InsideEV`s