Дочерняя компания тайваньского техногиганта HTC представила VR-версию знаменитой «Моны Лизы»

Компания Vive Arts, дочернее предприятие тайваньского гиганта HTC, основанное в 2017 году, в рамках совместного с парижской VR-студией Emissive проекта Mona Lisa: Beyond the Glass представила VR-версию знаменитой «Моны Лизы». Инсталляцию можно увидеть в Лувре, где в настоящее время проходит одна из крупнейших выставок, посвященных Леонардо да Винчи. Для проекта организаторы выставки даже выделили отдельную комнату, в ней посетителям доступны 11 гарнитур виртуальной реальности Vive Cosmos.



Как сообщает Engadget, для создания VR-версии «Моны Лизы» 3D-художники использовали рентгеновское и инфракрасное сканирование полотна, чтобы определить, как выглядели лицо и тело натурщицы, изучали перспективу, чтобы определить длину ее носа и другие детали, а также попытались отдельно воссоздать фон позади нее (уточним, что поскольку фон на картине был плодом фантазии да Винчи, специалисты дополнили его, исходя из собственных соображений, изучив географию местности, где жил художник). Главная идея авторов проекта — показать, как талант да Винчи изменил методы искусства, а также позволить посетителям музея «совершенно иначе» взглянуть на знаменитую «Джоконду».