Dolphin 1 Smart Lifebuoy — инновационный «спасательный круг с моторчиком»





Гонконгская компания OceanAlpha представила инновационный спасательный круг Dolphin 1 Smart Lifebuoy. Устройство стоимостью $5500 уже поступило в массовое производство, рассказывает издание New Atlas.

Как известно, скорость оказания помощи утопающему — ключевой фактор выживания. Спасательный аппарат Dolphin 1 Smart Lifebuoy развивает скорость до 15 км/ч и позволяет в кратчайшие сроки добраться до терпящего бедствие и доставить его в безопасное место даже в плохую погоду.

По заверению разработчиков, встроенного аккумулятора хватает на 30 минут маневрирования в воде. 13-килограммовый аппарат сделан достаточно большим, чтобы обессиленный человек мог лечь на него, ухватившись за ручку для переноса или веревку, закрепленную вдоль корпуса. Кроме того, при габаритах 115×83×21 см Dolphin 1 может везти на себе спасателя, отбуксировать утопающего к берегу или удерживать на плаву двух человек до прибытия спасательного катера.

Услышав крик о помощи, спасатель кидает устройство в воду и направляет его к тонущему человеку при помощи пульта дистанционного управления. Радиус действия беспроводной связи составляет 500 метров, а если слишком бурные волны перевернули аппарат, оператор может дать команду вернуться в исходное положение.

Яркий оранжевый пластиковый корпус оборудован специальным бампером спереди, призванным смягчить удар в случае непреднамеренного столкновения с утопающим, и двумя противотуманными фонарями на случай плохой видимости. Два винта заключены в металлическую оболочку и не представляют опасности для тех, кто находится в воде.

Источник: hightech.plus