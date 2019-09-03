Дополненная реальность позволит офисным сотрудникам на время забыть о присутствии коллег по работе





Разработчики из Южной Кореи, США и Швейцарии предложили разделять офисы открытого типа на изолированные рабочие пространства с помощью шлемов дополненной реальности. Устройство может на время работы создать вокруг стола работника виртуальную перегородку, причем ее параметры (например, прозрачность) можно менять. Статья с описанием разработки будет опубликована в журнале Personal and Ubiquitous Computing, а ее краткое описание приведено на YouTube-канале авторов.

Отметим, что при работе в офисе открытого типа от сотрудника требуются не только профессиональные умения, но и способность эффективно работать в таких условиях, не отвлекаясь. Зачастую для повышения концентрации используются перегородки между столами. Однако нередко работникам все же нужно работать вместе над одной задачей, разговаривая друг с другом, и в таких случаях физическая перегородка мешает рабочим процессам.

Инженеры под руководством Андреа Бьянки из Корейского института передовых технологий (KAIST) предложили заменить физические перегородки между столами на виртуальные с помощью шлемов или очков дополненной реальности и разработали соответствующее программное обеспечение для AR-гарнитуры Microsoft Hololens. С его помощью пользователь может выбрать точку установки виртуальной перегородки и разместить ее на столе. Кроме того, программа позволяет размещать на столе виртуальный монитор.

В опубликованном демонстрационном ролике можно увидеть, что разработчики создали несколько вариантов перегородок. Часть из них полностью непрозрачна, другие частично прозрачны, а некоторые имеют сложную структуру из чередующихся полос. Авторы отмечают, что при разработке перегородок они советовались с 11 специалистами по организации офисных пространств.

Чтобы оценить эффективность предложенной концепции, исследовали провели эксперименты с участием 48 добровольцев. Эксперименты подтвердили, что виртуальные перегородки эффективно снижают уровень отвлечения от работы. Кроме того, возможность виртуально персонализировать свое рабочее место повысила удовлетворенность сотрудников условиями труда в офисе открытого типа.

Источник: N+1