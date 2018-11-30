Джен МакЛин: «Игроиндустрии следует выработать стандарты и нормы касательно лутбоксов»

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Глава ассоциации разработчиков игр (IGDA) Джен МакЛин опубликовала открытое письмо, в котором призвала игровые компании к саморегулированию практики микротранзакций, в частности — лутбоксов.

Она предлагает предпринять следующие шаги уже в ближайшее время:

перестать рекламировать лутбоксы детской аудитории;

четко обозначить вероятности получения наград при покупке «контейнеров»;

начать рассказывать родителям о способах ограничить траты детей на игры.

МакЛин отметила, что в случайных внутриигровых «дропах» нет ничего плохого — часто этот прием лишь помогает усилить вовлеченность игроков в игровой процесс.

Однако ситуация, когда покупатель платит реальные деньги за шанс получить какое-то вознаграждение, вполне может подпадать под законы об азартных играх.

«Сами законы не всегда четко прописаны, и многие уже неоднократно приравнивали лутбоксы к обычным цифровым коллекционным карточным играм. Но мы не можем игнорировать тот факт, что видеоигры начинают все чаще сталкиваться с предосудительным отношением и становиться объектом расследований и регуляций», — отметила МакЛин.

Глава организации уверена, что условиться о неких нормативах нужно как можно скорее. В противном случае этим займутся власти отдельных стран, а их правила, будучи, как правило, чересчур жесткими, могут затронуть не только микротранзакции, но и элементы случайности в видеоиграх как таковые.

Напоследок МакЛин подчеркнула, что, с ее точки зрения, это естественный шаг вперед, который должна сделать игроиндустрия, и он мало чем отличается от принятых нормативов присуждения возрастных рейтингов.

Источник: DTF