Джо Руссо договорился с Netflix о выпуске второй части боевика Extraction. Ожидается, что в проект вернутся Крис Хемсворт и Сэм Харгрейв





Несмотря на то, что боевик Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению» не понравился главному кинокритику нашего сайта (Олег Данилов поставил фильму всего 3,5 балла), сервис Netflix посчитал, что у истории есть потенциал для второй части. Как сообщает издание Deadline, представители платформы и автор сценария первого фильма Джо Руссо уже подписали контракт по данному поводу, при этом стороны рассчитывают на возвращение Сэма Харгрейва в режиссерское кресло, а Криса Хемсворта — к главной роли. Ключевые персоны подпишут соглашение, когда Netflix утвердит сценарий Extraction 2.

Сам Джо Руссо рассказал, что в данный момент они только решают, в какую именно сторону по временной шкале двинется вторая часть картины. Для тех, кто не смотрел этот боевик, просто упомянем, что авторы использовали открытый финал, который открывает прямую возможность для сиквела. Ну, а приквел, который раскрывает характер главного героя сквозь призму его предыдущих поступков, можно снимать с любым финалом. Отметим, что фильм основан на комиксе «Ciudad», одним из авторов которого вместе со своим братом Энтони и является вышеупомянутый Джо Руссо.

Напомним, что фильм Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению» рассказывает о наемнике, которому поручают спасти похищенного конкурентом сына наркобарона. Однако по ходу операции в заказ постепенно просачиваются личные мотивы, которые усложняет и так непростое дело.

На фоне отсутствия свежих кинотеатральных блокбастеров боевик Extraction / «Тайлер Рейк: Операция по спасению» собрал более чем впечатляющее количество просмотров на Netflix. В частности, представители стримингового сервиса оценивают премьерную зрительскую аудиторию в первые четыре недели релиза в 90 млн человек. Это превосходит показатели таких высокобюджетных картин, как Spenser Confidential (85 млн), 6 Underground (83 млн), Bird Box (80 млн) и Murder Mystery (73 млн).

Источник: Deadline