Джордж Мартин: распространение интернета сделало сообщества фанатов безумными

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





На подкасте Maltin on Movies автор цикла «Песнь Льда и Огня» Джордж Мартин выразил мнение, что распространение интернета повлияло на обсуждения в сообществах фанатов скорее негативно, чем положительно. Об этом сообщает VanityFair.

«В отличие от старых фанатских сообществ, формировавшихся вокруг комиксов или научной фантастики, интернет-коммьюнити токсичны. Разногласия были всегда, но именно [в эпоху интернета] в фанатской среде начало происходить настоящее безумие», — заявил писатель, отметив, что раньше «хулители», желающие навязать окружающим свое мнение, не могли прикрываться «трусливой» анонимностью, в то время как в сети такая возможность существует.

Уточним, что эти слова прозвучали на фоне всеобщего недовольства финалом сериала «Игра престолов», снятого по мотивам книг Мартина.

Помимо этого, писатель прокомментировал намерение HBO снять ряд спин-оффов — по его мнению, ответвлениям вряд ли удастся добиться такой же популярности, как основному сериалу:

«Никто не мог предсказать масштабы успеха «Игры престолов», и я не ожидаю, что это повторится».

Напоследок литератор добавил, что для него успех сериала «в некоторой степени сюрреалистичен».

Источник: DTF