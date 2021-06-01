EA запланировала показ следующей Battlefield на 9 июня

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Дату презентации следующей части шутера Battlefield объявили коротким тизером — анонс состоится 9 июня в 17:00 по киевскому времени.

EA не предоставила никаких других новых подробностей относительно новой Battlefield. Планируют ли разработчики показывать геймплей, или просто ограничатся дебютным трейлером, пока остается лишь гадать. Не исключено, что демонстрацию геймплея задержат до мероприятия EA Play Live 2021, которое пройдет 22 июля. Будет ли у новой части какой-то подзаголовок, тоже неизвестно.

В рамках недавнего квартального отчета EA подтвердила, что следующая часть Battlefield, которую сам издатель называет «настоящей игрой следующего поколения», выйдет и на консолях прошлого поколения — PS4 и Xbox One. Также издатель повторил то, что уже говорилось ранее: «масштабные реалистичные сражения», новый максимум по числу одновременно участвующих в битвах игроков (то есть, их будет больше 64 — нынешний максимум Battlefield V) и новая система разрушений.

Над следующей Battlefield сейчас одновременно работают четыре студии — DICE, Criterion, DICE LA и EA Gothenburg. Ради следующей «‎батлы» Criterion пришлось отложить Need for Speed на 2022 год.

Ранее DICE рассказала о планах по развитию серии Battlefield — в 2022 году планируется релиз отдельной игры для смартфонов и планшетов.