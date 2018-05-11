Экс-глава Volkswagen предстанет перед судом в США по делу о «дизельгейте»
Прокуратура восточного округа штата Мичиган предъявила обвинения бывшему гендиректору немецкого автоконцерна Volkswagen (VW) Мартину Винтеркорну по делу о манипуляциях с выхлопными газами. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Винтеркорну вменяется в вину сговор с другими руководителями и сотрудниками VW с целью обмана властей США и американских клиентов. Помимо этого, его также обвиняют в нарушении закона Соединенных Штатов «О чистом воздухе».
«Если вы пытаетесь обмануть США, то заплатите высокую цену. В обнародованном сегодня обвинительном акте утверждается, что схема VW по манипуляции юридическими требованиями восходила к самой верхушке компании», — подчеркнул генпрокурор США Джефф Сешнс.
Краткая история дизельного скандала
В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований VW признал, что во всем мире было продано 11 миллионов автомобилей с программным обеспечением, позволявшим манипулировать тестами на соответствие моторов экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW превышало допустимые нормы в 40 раз.
Скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. В конечном счете, дабы урегулировать ситуацию, VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов.
В то же время, как видно, Министерство юстиции США не намерено отказываться от судебного преследования экс-менеджеров автоконцерна.
Источник: Deutsche Welle
- Вышеупомянутый Мартин Винтеркорн в результате "дизельгейта" пережил головокружительное крушение карьеры. Так, в апреле 2015 он добился продления контракта, но уже спустя неделю, после первых публикаций EPA, подал в отставку. Еще через несколько дней против него открыли уголовное дело. Далее VW заявил о возможности гражданского иска к Винтеркорну. Также прошел слух, что он покинет все посты в концерне.
-
- Напоследок отметим, что от исполнения своих обязанностей также были отстранены топ-менеджеры дочерних компаний VW - Ульрих Хакенберг из Audi и Вольфганг Хац из Porsche. Кроме того, угроза отставки нависла над руководителем представительства VW в США - Майклом Хорном, но ему удалось сохранить свой пост. Возможно, в том числе благодаря собственным уверениям, что он якобы "ничего не знал".