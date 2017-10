Electronic Arts опубликовала новый трейлер Need for Speed Payback, раскрывающий особенности тюнинга автомобилей

Студия Electronic Arts опубликовала новый трейлер Need for Speed Payback, в котором продемонстрировала процесс тюнинга и украшения, а также создания уникальных автомобилей на основе «металлолома». Итак, чтобы купить машину необходимо будет отправиться к одному из дилеров, расположенных по всей Фортуне-Вэлли. Экзотику будут предлагать в FVX Exotics, есть в игре и другие автодилеры, которые специализируются на классических машинах, масл-карах, раллийных и спортивных авто, а также машинах класса спорт-компакт.

По мере прохождения Need for Speed Payback игрок будет зарабатывать запчасти, выигрывая заезды, а магазины запчастей станут альтернативой для поисков чего-то конкретного. Кроме разных запчастей, улучшающих ходовые характеристики, там можно будет найти и различные визуальные элементы — капоты, спойлеры, крылья и т.п. Также вернутся заправки, проехав через которую игрок восстановит полный запас закиси азота, а также устранит весь визуальный ущерб, нанесенный машине.

В гараже можно будет хранить автомобили, менять их на нужные для конкретной гонки, настраивать запчасти, пользоваться редактором окраски и обтяжек, настраивать внешний вид машины, собирать старый автомобиль или продавать ненужное авто. По мере прохождения Need for Speed Payback игрок получит возможность покупать новые гаражи, увеличивая этим количество машин, которые можно хранить на своем виртуальном складе. Купив все пять гаражей, он получит доступ к неограниченному виртуальному пространству и сможет владеть неограниченным количеством машин.

Чтобы начать создавать старинный автомобиль, сначала надо найти шасси. Помимо него нужно будет найти еще четыре запчасти: колеса, трансмиссию, а также две уникальных запчасти, различных для каждого старого автомобиля. Далее можно будет улучшить старый автомобиль до уровня стоковой комплектации. При этом в отличие от обычных автомобилей старые авто могут становиться машиной любого из доступных классов — например, можно будет превратить Chevrolet Bel Air во внедорожного монстра.

После завершения создания старого автомобиля, у одного из дилеров станет доступна оригинальная заводская версия, которую можно будет приобрести. Всего в игре существует пять проектов старых автомобилей, которые можно собрать: Chevrolet Bel Air 1955, Ford Mustang 1965, NISSAN Fairlady ZG 1971, Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965 и Volkswagen Beetle 1963.

Напомним, что новая игра Need for Speed Payback выйдет 10 ноября 2017 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и ПК в Origin.

Источник: Electronic Arts