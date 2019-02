Electronic Arts пообещала выпустить новые игры из серий Need for Speed и Plants vs. Zombies на протяжении ближайшего года

Во время объявления финансовых результатов, которые к слову оказались не слишком впечатляющими, компания Electronic Arts поделилась планами на следующий фискальный год.

Итак, к апрелю 2020 года игроки получат новинки в рамках двух весьма популярных франшиз Plants vs. Zombies и Need for Speed. А игра Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет еще раньше, осенью 2019 года. Представители компании также возлагают серьезные надежды на такие новинки, как Anthem и Apex Legends, развивающую вселенную Titanfall.

Во время общения с инвесторами исполнительный и финансовый директор компании Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) заявил, что компания оптимизировала процесс исследований и разработки игр, что позволит ей улучшить результаты деятельности.

Отметим, что фанаты франшиз Plants vs. Zombies и Need for Speed довольно давно ждут обновлений. Последняя игра в рамках первой серии (Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2) вышла в феврале 2016 года, в рамках второй (Need for Speed Payback) — в ноябре 2017 года.

Источник: Polygon