Electronic Arts закрыли студию Visceral Games, разработчиков трилогии Dead Space

Компания Electronic Arts сообщила о закрытии студии Visceral Games, которая известна, прежде всего, хоррор-трилогией Dead Space, неоднозначной Battlefield: Hardline и благодаря игровому сериалу The Godfather. Об этом заявил исполнительный вице-президент ЕА Патрик Содерлунд.



Отметим, что в последнее время Visceral Games работали над неанонсированной игрой по вселенной Star Wars. Ранее сообщалось, что ее релиз был намечен на 2019 год. Увы, теперь выход безымянного проекта перенесен на неизвестный срок (по словам Содерлунда, «EA ищет новые временные рамки для релиза»), а за его разработку отныне отвечает другое подразделение EA — EA Worldwide Studios, во главе с огромной студией EA Vancouver.

По словам Содерлунда, в процессе разработки пришло осознание, что игроделы выбрали неактуальный путь развития.

«Visceral Games разрабатывали приключенческий боевик во вселенной «Звездных войн» — сюжетную линейную игру. На протяжении процесса разработки мы тестировали ее концепты, слушали отзывы и внимательно отслеживали фундаментальные изменения на рынке. Стало ясно, что для того, чтобы предоставить игрокам такой опыт, к которому они захотят возвращаться и будут наслаждаться долгое время, нам нужно изменить подход к дизайну», — заявил Содерлунд.

Он заверил, что игра «сохранит потрясающую графику и атмосферу вселенной «Звездных войн».

«Акцент в игре будет сделан на воплощении истории «Звездных войн». Для этого мы изменяем проект и расширяем его, чтобы сделать его разнообразнее, масштабнее, добавить больше разных составляющих, исходя из возможностей движка Frostbite. Мы переосмысляем основные элементы игры, дабы предоставить игрокам более глубокое приключение во вселенной «Звездных войн», — добавил Содерлунд.

По мнению журналистов PC Gamer, слова исполнительного вице-президента ЕА говорят о том, что проект, скорее всего, превратится в игру с открытым миром.

Также стало известно, что разработку игры по «Звездным войнам» от Visceral Games теперь возглавляет исполнительный продюсер EA Стив Энтони. Как сообщается, последний намерен использовать наработки Visceral в качестве основы для новой игры. Ранее проект возглавляла Эмми Хеннинг, бывший креативный директор Naughty Dog, которая сравнивала будущую игру с Uncharted. По словам Содерлунда, «сейчас компания обсуждает с Эми ее следующий шаг».

Что касается других сотрудников канувшей в лету Visceral Games, то они разойдутся по другим подразделениям ЕА или в другие компании.

«EA сделает все возможное, чтобы перевести как можно большее число сотрудников Visceral на другие свои проекты», — пообещал Содерлунд



Источник: PC Gamer