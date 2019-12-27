Электрический спорткар Genovation GXE стоимостью $750 тыс. на основе Chevrolet Corvette разогнался до 340 км/ч [видео]

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Американский стартап Genovation, превративший спорткар Chevrolet Corvette в сверхмощный электромобиль Genovation GXE, побил очередной рекорд скорости, показав на спидометре 340,85 км/ч.

Разработчики из Мэриленда (США) не первый год улучшают свои творения, рассчитывая вывести их на рынок мелкосерийной партией. Так, в 2016 году они установили рекорд на отметке 205,6 миль/ч (330,9 км/ч) на электрическом Chevrolet Corvette Z06, а годом позже улучшили его до 209 миль/ч (336,4 км/ч).

Пара электродвигателей на одном валу развивает мощность 800 л.с. (588 кВт) и крутящий момент 975 Нм (718 lb-ft), а запас хода от полного заряда батарей составляет не менее 280 км (175 миль).

Электромобиль Genovation GXE комплектуется 7-ступенчатой механической коробкой передач (опционально — 8-ступенчатым автоматом с переключением «лепестками»), которая при достаточном уровне подготовки водителя позволяет более уточно управлять режимами работы электродвигателя, а значит и динамикой разгона.

Последний на данный момент прототип Genovation GXE рассчитывали начать поставлять клиентам еще в 2018 году, однако на данный момент сроки сдвинуты на 2020 год. Создатели электросуперкара Genovation GXE собираются выпустить партию, ограниченную 75 экземплярами, каждый из которых будет предлагаться по цене $750 тыс.

Источник: Electrek, Genovation