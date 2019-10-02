Электрокары Tesla вскоре могут получить аккумуляторы, которых хватит более чем на полтора миллиона километров пробега

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Канадские химики поделились результатами испытаний новых аккумуляторов, которые планируется использовать в электромобилях Илона Маска. Инновационные батареи, как утверждается, выдерживают до 4000 циклов заряда-разряда, теряя при этом до 10% от первоначальной емкости. Таким образом, они способны обеспечить автомобилю пробег в 1,6 миллиона километров без замены аккумулятора. Научная статья с результатами испытаний опубликована в издании Journal of The Electrochemical Society группой во главе с Джеффом Даном из Университета Дэлхаузи в Канаде.

Поясним, что группа Дана сотрудничает с компанией Tesla, занимаясь разработкой и испытанием аккумуляторов для электромобилей.

Описанный в новой статье аккумулятор, который, к слову, компания Илона Маска уже запатентовала, относится к литий-ионным. Такими батареями оснащено большинство бытовых мобильных устройств: ноутбуки, смартфоны и так далее. Однако и эти ставшие традиционными аккумуляторы постоянно совершенствуются.

Прежде всего разработчики предложили нестандартный состав для катода. Он описывается формулой LiNi 0,5 Mn 0,3 Co 0,2 O 2 и обеспечивает катоду удельную емкость на 20% выше, чем у обычных литий-ионных аккумуляторов. Анод сделан из графита. В электролит также добавлены вещества для улучшения его характеристик.

Испытания включали длительные циклы зарядки и разрядки при температуре 20, 40 и 55 °C и продолжительное хранение при тех же температурах. Некоторые серии испытаний длились до трех лет.

Как подчеркивают исследователи, их целью было дать миру надежную и проверенную батарею, которую можно использовать в электромобилях прямо сейчас. Вместе с тем, прежде, чем новая технология пойдет в массовое производство, авторы должны ее немного доработать — в частности, «подтянуть» показатели плотности энергии, которым не уделялось должного внимания ввиду того, что исследователи сосредоточились исключительно на жизнестойкости решения.

Напоследок отметим, что помимо потребительских электрокаров, новация, по словам разработчиков, также окажет положительное влияние на сферу электрогрузовиков, электробусов и электрических такси, батареи которых в настоящее время быстро приходят в негодность ввиду их активной эксплуатации, а также домашних систем хранения энергии, жизненный цикл которых с новыми аккумуляторами возрастет до 20 лет.

Источник: TechXlore