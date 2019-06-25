Энн Сарнофф — новый глава Warner Bros. и первая женщина-руководитель за всю историю кинокомпании





Новым генеральным директором кинокомпании Warner Bros. стала Энн Сарнофф, занимавшая до этого руководящую должность в BBC. Что примечательно, Энн Сарнофф станет первой женщиной на посту гендиректора Warner Bros. с момента основания кинокомпании в 1923 году. Надо ли говорить, что она также является единственной женщиной в руководстве Warner Bros.

Энн Сарнофф присоединится к Джону Стэнки, генеральному директору WarnerMedia, в качестве топ-менеджера и будет отвечать за создание контента в рамках новой стратегии компании, включаей запуск собственного стримингового сервиса.

Энн Сарнофф сменила на посту гендиректора Кевина Цудзихару, который ушел в отставку в марте после обвинений в неподобающих сексуальных связях. 54-летний Кевин Цудзихара проработал в WB около 25 лет и возглавлял компанию с 2013 года. В ходе расследования THR было установлено, бывший глава WB помогал актрисе Шарлотты Кирк, с которой состоял в интимных отношениях, с продвижением карьеры.

До прихода в BBC Сарнофф работала в медиконгломерате Viacom, баскетбольной лиге NBA и финансовом агентстве Dow Jones. В BBC Worldwide она несколько лет занималась развитием таких каналов, как BBC America. За это время количество подписчиков канала увеличилось с 68 до 80 миллионов человек. Работая на BBC, она также курировала альтернативные методы монетизации, в том числе помогала выйти на торговый оборот в $100 млн с атрибутики по мотивам известного британского сериала «Доктор Кто » в период с 2010 по 2015 год.

Весь этот опыт определенно пригодится для продвижения Warner Bros. и WarnerMedia. Как было упомянуто выше, WarnerMedia готовит к запуску собственный видеосервис по подписке, который должен заработать уже осенью. По предварительным данным, подписка на видеосервис WarnerMedia обойдется в $16 или $17. Это немного дороже, чем у конкурентов, но подписчики WarnerMedia также получат доступ к сервису HBO Now, подписка на который стоит $15 в месяц.

Источник: The Verge