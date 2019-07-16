Epic Games выделила $1,2 млн Blender Foundation

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Epic Games выделила $1,2 млн на развитие Blender Foundation — некоммерческой организации, занимающейся разработкой свободного и открытого пакета для трехмерного моделирования Blender.

Как сообщается, грант был предоставлен в рамках программы Epic MegaGrants, направленной на поддержку проектов, так или иначе связанных с игровой индустрией, движком UE4 или 3D-графикой. Отметим, что общий объем программы составляет $100 млн.

Деньги Blender Foundation будут выделяться поэтапно в течение трех лет. По словам основателя Epic Games Тима Суини, открытые инструменты и библиотеки крайне важны для экосистемы цифрового контента. Тон Розендаль, создатель и председатель Blender Foundation, в свою очередь, подчеркнул, что грант позволит организации расширить свой штат, заметно улучшить качество кода и внести важные изменения в процесс разработки.