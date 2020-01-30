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Европейская космическая обсерватория CHEOPS впервые увидела свет звезд

Европейская космическая обсерватория CHEOPS впервые увидела свет звезд

Европейская космическая обсерватория CHEOPS впервые увидела свет звезд


Космический телескоп CHEOPS, предназначенный для исследования экзопланет, убрал крышку, защищавшую его оптическую систему от пыли и яркого света. В течение нескольких ближайших недель специалисты будут проводить проверку работы оптической системы, а первые снимки будут опубликованы через одну-две недели, сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Отметим, что обсерватория CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) предназначена для исследования экзопланет методом транзитной фотометрии — она будет отслеживать небольшие изменения блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску. Основными целями наблюдений станут планеты с массами между массой Земли и Нептуна, причем телескоп будет изучать уже обнаруженные экзопланеты, а не заниматься открытием новых, в частности более точно определять их размеры, что в сочетании с известной массой, приблизительное значение которой может быть вычислено в рамках спектроскопических исследований с Земли, позволит рассчитать их плотность и узнать возможный состав и структуру (например, можно будет выяснить, является ли определенная экзопланета каменистой или газовой).

Запуск обсерватории в космос состоялся 18 декабря 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, на орбиту его вывела ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат». 22 декабря фаза вывода на орбиту была завершена, после чего 8 января 2020 года телескоп был впервые включен. К концу января был завершен ряд калибровочных тестов, которые показали, что все системы работают штатно.

29 января 2020 года инженеры передали на телескоп команду на открытие 95-сантиметровой защитной перегородки, которая все это время закрывала оптические системы телескопа от пыли и ярких источников света, и вскоре получили от обсерватории подтверждение, что операция прошла успешно.

В течение ближайших недель специалисты будут проводить проверку работы оптической системы телескопа. Ожидается, что первые снимки, полученные обсерваторией, будут опубликованы через одну-две недели, а в течение следующих двух месяцев ученые составят каталог первичных целей, которыми станут звезды, как обладающие планетами, так и нет, чтобы оценить качество получаемых CHEOPS данных.

Источник: N+1

  • Характеристики телескопа CHEOPS: размеры аппарата — 1,5 х 1,5 х 1,5 м, масса — 280 килограмм, главный инструмент: телескоп системы Ричи — Кретьена с диаметром объектива в 33 сантиметра, его поле зрения — 19×19 угловых минут, он способен вести наблюдения за экзопланетами, которые вращаются вокруг звезд ярче 12-й величины. Ожидаемый срок службы CHEOPS — 3,5 года.
  • Аппарат выведен на редко используемую солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 700 километров - такая траектория позволит устройству все время находиться рядом с терминатором, то есть границей дня и ночи. В результате измерительная аппаратура, направленная от Солнца в сторону темного неба, сможет работать практически без перерывов.
  • Электричество для CHEOPS производят бортовые солнечные панели. Их номинальная мощность составляет 60 Вт, чего достаточно для запитки как научного оборудования, так и антенн, обеспечивающих нисходящую (downlink) передачу данных на скорости до 1,2 Гбит/день.
  • Бюджет миссии CHEOPS - менее €50 млн. Разработкой аппарата занимались специалисты ESA совместно с Университетом Берна и Университетом Женевы. Управление телескопом осуществляется через операционный космический центр при Национальном институте аэрокосмической техники Испании, а получаемые им данные будут агрегироваться и изучаться исследователями из обсерватории Университета Женевы.
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