Европейская космическая обсерватория CHEOPS впервые увидела свет звезд





Космический телескоп CHEOPS, предназначенный для исследования экзопланет, убрал крышку, защищавшую его оптическую систему от пыли и яркого света. В течение нескольких ближайших недель специалисты будут проводить проверку работы оптической системы, а первые снимки будут опубликованы через одну-две недели, сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Отметим, что обсерватория CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) предназначена для исследования экзопланет методом транзитной фотометрии — она будет отслеживать небольшие изменения блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску. Основными целями наблюдений станут планеты с массами между массой Земли и Нептуна, причем телескоп будет изучать уже обнаруженные экзопланеты, а не заниматься открытием новых, в частности более точно определять их размеры, что в сочетании с известной массой, приблизительное значение которой может быть вычислено в рамках спектроскопических исследований с Земли, позволит рассчитать их плотность и узнать возможный состав и структуру (например, можно будет выяснить, является ли определенная экзопланета каменистой или газовой).

Запуск обсерватории в космос состоялся 18 декабря 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, на орбиту его вывела ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат». 22 декабря фаза вывода на орбиту была завершена, после чего 8 января 2020 года телескоп был впервые включен. К концу января был завершен ряд калибровочных тестов, которые показали, что все системы работают штатно.

29 января 2020 года инженеры передали на телескоп команду на открытие 95-сантиметровой защитной перегородки, которая все это время закрывала оптические системы телескопа от пыли и ярких источников света, и вскоре получили от обсерватории подтверждение, что операция прошла успешно.

В течение ближайших недель специалисты будут проводить проверку работы оптической системы телескопа. Ожидается, что первые снимки, полученные обсерваторией, будут опубликованы через одну-две недели, а в течение следующих двух месяцев ученые составят каталог первичных целей, которыми станут звезды, как обладающие планетами, так и нет, чтобы оценить качество получаемых CHEOPS данных.

Источник: N+1