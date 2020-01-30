Европейская космическая обсерватория CHEOPS впервые увидела свет звезд
Космический телескоп CHEOPS, предназначенный для исследования экзопланет, убрал крышку, защищавшую его оптическую систему от пыли и яркого света. В течение нескольких ближайших недель специалисты будут проводить проверку работы оптической системы, а первые снимки будут опубликованы через одну-две недели, сообщается на сайте Европейского космического агентства.
Отметим, что обсерватория CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) предназначена для исследования экзопланет методом транзитной фотометрии — она будет отслеживать небольшие изменения блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску. Основными целями наблюдений станут планеты с массами между массой Земли и Нептуна, причем телескоп будет изучать уже обнаруженные экзопланеты, а не заниматься открытием новых, в частности более точно определять их размеры, что в сочетании с известной массой, приблизительное значение которой может быть вычислено в рамках спектроскопических исследований с Земли, позволит рассчитать их плотность и узнать возможный состав и структуру (например, можно будет выяснить, является ли определенная экзопланета каменистой или газовой).
Запуск обсерватории в космос состоялся 18 декабря 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, на орбиту его вывела ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат». 22 декабря фаза вывода на орбиту была завершена, после чего 8 января 2020 года телескоп был впервые включен. К концу января был завершен ряд калибровочных тестов, которые показали, что все системы работают штатно.
29 января 2020 года инженеры передали на телескоп команду на открытие 95-сантиметровой защитной перегородки, которая все это время закрывала оптические системы телескопа от пыли и ярких источников света, и вскоре получили от обсерватории подтверждение, что операция прошла успешно.
В течение ближайших недель специалисты будут проводить проверку работы оптической системы телескопа. Ожидается, что первые снимки, полученные обсерваторией, будут опубликованы через одну-две недели, а в течение следующих двух месяцев ученые составят каталог первичных целей, которыми станут звезды, как обладающие планетами, так и нет, чтобы оценить качество получаемых CHEOPS данных.
Источник: N+1
- Характеристики телескопа CHEOPS: размеры аппарата — 1,5 х 1,5 х 1,5 м, масса — 280 килограмм, главный инструмент: телескоп системы Ричи — Кретьена с диаметром объектива в 33 сантиметра, его поле зрения — 19×19 угловых минут, он способен вести наблюдения за экзопланетами, которые вращаются вокруг звезд ярче 12-й величины. Ожидаемый срок службы CHEOPS — 3,5 года.
-
- Аппарат выведен на редко используемую солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 700 километров - такая траектория позволит устройству все время находиться рядом с терминатором, то есть границей дня и ночи. В результате измерительная аппаратура, направленная от Солнца в сторону темного неба, сможет работать практически без перерывов.
-
- Электричество для CHEOPS производят бортовые солнечные панели. Их номинальная мощность составляет 60 Вт, чего достаточно для запитки как научного оборудования, так и антенн, обеспечивающих нисходящую (downlink) передачу данных на скорости до 1,2 Гбит/день.
-
- Бюджет миссии CHEOPS - менее €50 млн. Разработкой аппарата занимались специалисты ESA совместно с Университетом Берна и Университетом Женевы. Управление телескопом осуществляется через операционный космический центр при Национальном институте аэрокосмической техники Испании, а получаемые им данные будут агрегироваться и изучаться исследователями из обсерватории Университета Женевы.