Ежемесячная аудитория Minecraft за год выросла на 20 млн человек

Ежемесячная аудитория Minecraft с октября 2018 года выросла на 20 млн и в настоящее время составляет 112 млн человек. В указанное число входят как те, кто играет в Minecraft на компьютерах и консолях, так и мобильные игроки и пользователи образовательной версии игры. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на представителя Microsoft.

Издание отмечает, что это колоссальный рост для игры, вышедшей более 10 лет назад (напомним, релиз ее первой публичной версии состоялся 17 мая 2009 года). По словам руководительницы Minecraft Studiо Хелены Чан, «несмотря на то, что Minecraft не всегда находится для геймеров на первом месте, уступая более современным играм, игрокам нравится периодически в нее возвращаться».

Напоследок укажем, что согласно информации, опубликованной аналитиком Даниэлем Ахмадом в Twitter, Minecraft также является самой продаваемой игрой в мире: тираж ее глобальной версии на компьютерах, смартфонах и консолях уже превысил 180 млн копий. У ближайшего преследователя — Grand Theft Auto V — продано только 110 млн копий. На третьем месте, если не считать распространявшуюся вместе с консолью Wii Sports, находится PUBG, разошедшийся тиражом в 50 млн экземпляров.

Что касается китайского F2P-издания Minecraft, то число зарегистрированных в нем пользователей перевалило за двести миллионов человек.

Minecraft now has 112 million monthly active players across all versions. This is up from 91 million last year.

The international version has sold more than 180 million paid copies. The free to play version in China has over 200 million registered users.https://t.co/36ffFapskG

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 14 сентября 2019 г.