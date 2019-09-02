Facebook отказалась от слогана про бесплатное использование соцсети

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Facebook заменила слоган на главной странице в США и Европе: вместо «Регистрация. Это бесплатно, и так будет всегда» компания оставила «Регистрация. Быстро и легко». Внимание на это обратило издание Business Insider.

Журналисты выяснили, что соцсеть изменила слоган в форме регистрации 6 или 7 августа 2019 года. В Facebook не ответили на вопрос, с чем связаны изменения.

Уточним, что слоган «Это бесплатно, и так будет всегда» соцсеть использовала на протяжении свыше 10 лет. Раньше компания делала особый акцент на своей бесплатности, подчеркивая то, что ее бизнес-модель подразумевает получение дохода от рекламодателей, напоминает Business Insider.

Адвокат и эксперт по цифровому праву Хосе Антонио Кастильо отметил в разговоре с изданием, что валюта Facebook — это личные данные пользователей. По его словам, соцсеть никогда не была бесплатной, поскольку данные стоят «больших денег».

Кроме того, Кастильо предположил, что соцсеть решила заменить слоган из-за принятой в мае 2019 года директивы Европарламента, согласно которой передача данных является одной из форм оплаты.

Напоследок отметим, что в правилах Facebook, как заметили журналисты, давно указано, что компания не гарантирует, что сайт всегда будет бесплатным.

Источник: VC