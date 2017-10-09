Файтингу Mortal Kombat исполнилось 25 лет

Культовый файтинг Mortal Kombat, зародившийся в эпоху аркадных автоматов в 1992 году, и впоследствии получивший огромную популярность и массу продолжений, сегодня празднует 25-летний юбилей.

Сама серия Mortal Kombat оставила огромный отпечаток в истории игровой индустрии, да и наверняка еще не меньший отпечаток она оставила в сердцах большинства из читателей сайта ITC.ua. Многие наверняка до сих пор вспоминают, как будучи детьми ходили вместе с друзьями поиграть в Mortal Kombat в специальные игровые залы, заучивали смертельные удары, а затем в игровой форме «отрабатывали» их друг на дружке. И наверняка без Mortal Kombat наше с вами детство было бы не столь ярким и богатым на приятные воспоминания.

По случаю 25-летия разработчики подготовили короткий видоролик, в котором вспоминают о важных вехах в развитии проекта, ностальгируют, делятся эмоциями и рассказывают о любимых «фаталити/бруталити». Давайте последуем их примеру, наверняка у многих найдутся веселые и достойные истории из жизни, связанные с Mortal Kombat.

Остается добавить, что последняя игра знаменитой серии файтингов — Mortal Kombat X — вышла на платформах Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One 14 апреля 2015 года и была достаточно тепло принята прессой и общественностью, став одной из самых продаваемых в серии.