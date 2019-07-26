Фильм Zombieland: Double Tap — продолжение культовой ленты Zombieland 2009 года — обзавелся трейлером

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Sony Pictures Entertainment опубликовала трейлер комедийного фильма ужасов Zombieland: Double Tap — сиквела картины Zombieland 2009 года.



В центре сюжета вновь окажутся уже знакомые герои: Таллахасси, Колумбус, Литтл Рок и Уичито. Персонажи продолжат свое путешествие по США, попутно отбиваясь от зомби, которые стали более кровожадными и опасными, встречаясь с новыми выжившими и разрешая нарастающие проблемы внутри собственного коллектива.

К свои ролям вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин, а поставил продолжение режиссер первой части Рубен Фляйшер.

Мировая премьера Zombieland: Double Tap состоится 18 октября.

Напоследок — постер фильма:

Источник: DTF