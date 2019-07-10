Firefly Aerospace использует наработки по «Берешиту» в собственном лунном зонде





Американская компания Firefly Aerospace, основанная украинским предпринимателем Максимом Поляковым и имеющая филиал в Днепре, объявила о намерении создать собственный аппарат для посадки на Луну, причем устройство будет построено на базе зонда Beresheet, разбившегося в апреле 2019 года. Наработки по проекту израильской посадочной платформы американцам предоставит концерн Israel Aerospace Industries, заключивший с Firefly Aerospace партнерство, сообщается в совместном пресс-релизе.

Напомним, израильский зонд «Берешит» был разработан компанией SpaceIL и концерном Israel Aerospace Industries. Он представлял собой достаточно небольшой аппарат массой 585 килограммов, а его задача заключалась в мягкой посадке на Луну с помощью одного основного и восьми вспомогательных ракетных двигателей. Вместе с тем, несмотря на успешный запуск и выход на окололунную орбиту, миссия провалилась: во время снижения аппарата операторы дали команду на перезапуск инерциального датчика, которая из-за череды сбоев привела к отключению главного двигателя, после чего аппарат разбился о лунную поверхность.

Через несколько дней после завершения миссии SpaceIL заявила, что собирается построить второй посадочный аппарат, однако в конце июня отказалась от второй попытки полета на Луну и решила выбрать для нового аппарата другую цель. В то же время, вчера, 9 июля, вторая компания-разработчик зонда «Берешит», Israel Aerospace Industries, объявила, что проект новой посадки на естественный спутник Земли все же получил развитие, но не в виде собственной миссии: вместо этого Israel Aerospace Industries поможет американской компании Firefly Aerospace в создании «собственной» версии «Берешита».

Как сообщается, концерн предоставит Firefly Aerospace интеллектуальную собственность и наработки по проекту зонда, в том числе патенты, а также окажет помощь в разработке. Предполагается, что новый американо-израильский посадочный аппарат, получивший название Genesis, отправится на Луну в рамках объявленной NASA в 2018 году программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services) по доставке грузов — в основном, научных приборов — на лунную поверхность при помощи решений от частных компаний.

Источник: N+1