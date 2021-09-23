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Как говорится, вот она — карма.

В конце 2020 года было несколько единичных случаев, когда у автомобилей Tesla прямо на ходу слетала панорамная крыша — в СМИ освещались как минимум два таких инцидента (1 и 2), причем один из них произошел вследствие некачественного ремонта в сторонней мастерской. Вскоре после этого топ-менеджер Ford воспользовался этими единичными случаями, чтобы высмеять Tesla и вспомнить ей «детские болезни» с качеством.

«Двери идеально подогнаны, пластик и другие материалы совпадают по цвету, бамперы не отваливаются, крыша не слетает при мойке, а ручки дверей не заклинивает в холодную погоду». Даррен Палмер, глава отдела электрификации Ford

Что иронично, в итоге Ford пришлось на несколько месяцев задержать поставки Mustang Mach-E для «дополнительных проверок качества». Теперь в рамках двух отдельных программ бесплатного гарантийного обслуживания Ford отзывает в Канаде почти 5 тыс. электромобилей Mach-E 2021 года выпуска из-за производственных дефектов.

В рамках заявки № 2021-561, опубликованной 15 сентября, отзыву подлежит 1812 экземпляров Mach-E. Как сообщается в заявке, в некоторых экземплярах потенциально может быть плохо закреплена стеклянная панель панорамной крыши. Со временем стекло может расшататься и отделиться от кузова автомобиля, создав опасность для других на дороге и увеличить риск аварии.

Еще один отзыв — 2021-560 — затрагивает 3 178 экземпляров Mach-E 2021 года выпуска и касается лобового стекла. Как и в случае со стеклянной крышей, существует риск отделения лобового стекла при движении на больших скоростях некачественной установки.

Что показательно, Ford публично не афиширует эти проблемы.